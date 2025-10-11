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ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Πλεύρη: Έλεος, και ο τραμπισμός έχει τα όρια του
Πολιτική
14:25 - 11 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Πλεύρη: Έλεος, και ο τραμπισμός έχει τα όρια του

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Μετανάστευσης και του Τομέα Μετανάστευσης σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για τα επιδόματα ενοικίων σε πρόσφυγες. 

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη δήλωση του: «Ο κ. Πλεύρης σιώπησε όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνιόταν συστηματικά να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, που ταλανίζει τους πολίτες της χώρας.

Σιώπησε όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθούσε τον αφελληνισμό της εθνικής οικονομίας του real estate και της golden visa, που στρέβλωσε την αγορά ακινήτων.

Σιώπησε όταν η δική του κυβέρνηση έστησε μπίζνες με υβρίδια ΜΚΟ – εταιρείες real estate για την κερδοσκοπία πάνω στη φιλοξενία των αιτούντων άσυλο.

Σήμερα, παρουσιάζει ως λύση στο στεγαστικό την αστεγία των προσφύγων που, σύμφωνα με την παράλογη προπαγάνδα του, καλούνται να εργαστούν χωρίς να μένουν σε σπίτι.

Έλεος, και ο τραμπισμός έχει τα όρια του».

Νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του είχε ζητήσει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ο δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με τα επιδόματα ενοικίου που χορηγούνται σε αλλοδαπούς που διαμένουν σε γειτονιές της πρωτεύουσας.

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