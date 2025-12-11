Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή

Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής από τα 10 στα 13 ευρώ, ποσοστό 30%, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του προέδρου του ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ, Γιώργου Πατούλη, με τίτλο «20 Χρόνια ΕΔΔΥΠΠΥ – Η Προαγωγή της Υγείας Μέσα από την Αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με την παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και πλήθους πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε το έργο του ΕΔΔΥΠΠΥ, κάνοντας λόγο για έναν θεσμό που «προηγήθηκε της σημερινής πολιτικής πρόληψης του υπουργείου Υγείας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αύξηση στην ιατρική αμοιβή γίνεται σε ανταπόκριση ενός χρόνιου αιτήματος του ΙΣΑ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος είχε επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αμοιβής των γιατρών, καθώς και την αναπροσαρμογή των κρατικών τιμολογίων για βιοπαθολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα επί χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους των ιατρείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του clawback, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού του, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα «πιο δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο» για τους παρόχους υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε την αύξηση «σημαντική ως πρώτη κίνηση μετά από μακροχρόνια στασιμότητα», ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται νέα, μεγαλύτερη αναπροσαρμογή μέσα στο επόμενο έτος.

«Οι γιατροί πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς και να εργάζονται σε συνθήκες που τους επιτρέπουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί όσα χρειάζεται η ιατρική κοινότητα και η δημόσια υγεία», σημείωσε ο κ. Πατούλης.

Στάθηκε ακόμη στη σημασία της πρόληψης και στην πορεία του ΕΔΔΥΠΠΥ τα τελευταία 20 χρόνια, επισημαίνοντας ότι το Διαδημοτικό Δίκτυο έχει εξελιχθεί σε πανελλαδικό θεσμό, με όλο και περισσότερους δήμους και περιφέρειες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.