Κεραμέως: Περισσότερη μέριμνα και αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία - Οι αλλαγές στα ΚΕΠΑ
Υγεία
23:10 - 31 Οκτ 2025

Κεραμέως: Περισσότερη μέριμνα και αξιοπρέπεια για τα άτομα με αναπηρία - Οι αλλαγές στα ΚΕΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Με βίντεο που ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στις θετικές αλλαγές που προωθούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Όπως επισημαίνει η υπουργός, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του αριθμού των γιατρών και στη διευκόλυνση των πολιτών, με τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και προσβάσιμων δομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται με στόχο κάθε πολίτης να απολαμβάνει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα.

Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα ΚΕΠΑ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των γιατρών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 500 σε 1.200 σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιπλέον, περισσότερα άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις απαλλάσσονται πλέον από την επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξέτασης από Επιτροπή, καθώς αρκεί μία μόνο αξιολόγηση.

Παράλληλα, έχουν παραδοθεί νέα, σύγχρονα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γαλάτσι και στην Κοζάνη, ενώ αναμένονται και άλλες δομές με προσβάσιμες υποδομές για όλους.

Η υπουργός υπογράμμισε πως περισσότερη μέριμνα, περισσότερη αξιοπρέπεια και περισσότερος σεβασμός αποτελούν βασικούς στόχους των αλλαγών, ώστε τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν με ανθρώπινο και σύγχρονο χαρακτήρα, δίπλα σε κάθε πολίτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 23:57
