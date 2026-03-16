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Η Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο αλλά παραμένει στα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
18:41 - 16 Μαρ 2026

Η Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο αλλά παραμένει στα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζυ Γουάιλς , διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, ωστόσο σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά της ενώ θα υποβάλλεται σε θεραπεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η 68χρονη συνεργάτιδά του αποφάσισε να ξεκινήσει άμεσα τη θεραπεία, χωρίς να περιμένει. Όπως ανέφερε, η πρόγνωση των γιατρών χαρακτηρίζεται «εξαιρετική» και η Γουάιλς θα συνεχίσει να εργάζεται σχεδόν πλήρως από τον Λευκό Οίκο.

«Η Σούζι αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση αμέσως, αντί να περιμένει», έγραψε ο Τραμπ. «Η δύναμη και η αφοσίωσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία διαπρέπει, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται σε θεραπεία, δείχνουν τα πάντα για τον χαρακτήρα της».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του τηλεοπτικού δικτύου CNBC για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η Γουάιλς θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες στο επιτελείο του Τραμπ. Είχε καθοριστικό ρόλο στη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του 2024 και έκτοτε ασκεί σημαντική επιρροή στη δεύτερη προεδρική του θητεία. Παρότι εμφανίζεται συχνά δίπλα στον Τραμπ σε δημόσιες εκδηλώσεις, σπάνια μιλά μπροστά στις κάμερες ή δίνει συνεντεύξεις με το όνομά της.

Ωστόσο, το 2025 συμμετείχε σε σειρά συνεντεύξεων με το περιοδικό Vanity Fair, στις οποίες προχώρησε σε ιδιαίτερα ειλικρινείς και αιχμηρές εκτιμήσεις τόσο για τον πρόεδρο όσο και για κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει «την προσωπικότητα ενός αλκοολικού», ενώ υποστήριξε επίσης ότι ως πρόεδρος έχει επιδοθεί σε νομικές ενέργειες «αντεκδίκησης» απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους του.

Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει τη Γουάιλς. Παράλληλα, αρκετά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έσπευσαν να την υπερασπιστούν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Vanity Fair.

Η ίδια η Γουάιλς χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα του περιοδικού «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» και «στοχευμένη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις της παρουσιάστηκαν με τρόπο που αλλοιώνει το νόημά τους. Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις, η θέση της στον Λευκό Οίκο δεν φαίνεται να επηρεάστηκε.

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