Κονδυλώματα και HPV: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κονδυλώματα & HPV: Πώς μεταδίδονται, πώς διαγιγνώσκονται και ποιες είναι οι ασφαλείς θεραπείες. Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη με εμβόλιο.

Τα κονδυλώματα, οι λεγόμενες «μυρμηγκιές των γεννητικών οργάνων», είναι μια από τις πιο συχνές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% των σεξουαλικά ενεργών ατόμων θα έρθουν σε επαφή με τον HPV κάποια στιγμή στη ζωή τους. Από αυτούς, μόνο το 25% θα εμφανίσει ορατά κονδυλώματα. Ο κ. Κωνσταντίνος Μηλεούνης, Διευθυντής Δερματολόγος στο Metropolitan Hospital, εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε – από τη μετάδοση μέχρι τη θεραπεία και την πρόληψη.

Τι είναι τα κονδυλώματα και πώς προκύπτουν

«Τα κονδυλώματα προκαλούνται από συγκεκριμένα στελέχη του ιού HPV (Human Papilloma Virus), του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων και παρότι συχνά περνούν απαρατήρητα, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο σε αισθητικό όσο και σε ιατρικό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Μηλεούνης.

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