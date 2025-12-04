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CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:58 - 04 Δεκ 2025

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα στηρίζει την τοπική κοινωνία με το νέο concept καταστήματος, που θέτει ως προτεραιότητα την προσωποποιημένη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση, και με την ενίσχυση των ψηφιακών της υπηρεσιών μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Η CrediaBank εγκαινίασε το πρώτο της Τραπεζικό Κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη, στην 25ης Αυγούστου 94 στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας το νέο concept προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας.

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Το κατάστημα, σχεδιασμένο στο πρότυπο του καταστήματος της Σκουφά στο Κολωνάκι, εξελίσσεται σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας με σεβασμό, ενσυναίσθηση και προτεραιότητα την ανθρώπινη επαφή. Κάθε πελάτης απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, από το προσωπικό καλωσόρισμα του Welcome Manager έως την ολοκλήρωση των συναλλαγών του.

Στο νέο κατάστημα, η τεχνολογία αξιοποιείται για την αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Οι ανοικτοί χώροι συνεργασίας και τα ταμεία που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, φέρνοντας λειτουργούς και πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής, συνδυάζονται με τεχνολογικές καινοτομίες όπως η χρήση μηχανημάτων TCR, η αναγνώριση του πελάτη με χρήση τραπεζικής κάρτας κατά την είσοδο, και τα σημεία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω της καινοτομικής υπηρεσίας CrediaConnect.

Μάλιστα, το κατάστημα του Ηρακλείου είναι το πρώτο κατάστημα όπου θα γίνει χρήση ενός καινοτόμου συστήματος εικονικής πραγματικότητας, που προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών σε οθόνη, με την προβολή φυσικών αντικείμενων. Το σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με το οποίο υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank κυρίας Ελενης Βρεττού και του Προέδρου του ΙΤΕ κ. Βασίλη Χαρμανδάρη, με στόχο την παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής σε θέματα ενδιαφέροντος της Crediabank και την ανάδειξη της έρευνας του Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο του, προβλέπονται εκπαιδευτικές δράσεις για το προσωπικό της Τράπεζας, χρηματοδότηση υποτροφιών και δανειοδότηση σε υποψήφιους φοιτητές/ερευνητές του Ινστιτούτου για την υλοποίηση ερευνητικών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και η χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής από την Τράπεζα.

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Το νέο κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την προσβασιμότητα: Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία, ειδικές υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη, το κατάστημα λειτουργεί με γνώμονα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές μέσω του παρόχου ενέργειας.

Με αφορμή τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη, ο Πρόεδρος της CrediaBank, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας CrediaBank στην Κρήτη, σε έναν τόπο με τον οποίο μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί και μια μακρά σχέση εμπιστοσύνης. Η σταθερή παρουσία μας εδώ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας προς την τοπική κοινωνία για αναβαθμισμένα εξυπηρέτηση και δημιουργική συνεργασία με όλους τους σημαντικούς φορείς της Κρήτης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Παρουσιάζουμε και στην Κρήτη το concept των καταστημάτων Νέας Εμπειρίας, προσφέροντας προσωποποιημένη σχέση με τους πελάτες με τη χρήση της τεχνολογίας και τη συμβολή των ανθρώπων μας αλλά και στρατηγικών συνεργατών μας, όπως το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε στην προσπάθεια για ερευνητική αριστεία. Έχοντας διαχειριστεί τις προκλήσεις της πρόσφατης λειτουργικής ενοποίησης, προχωράμε, ενισχύοντας τη στήριξη μας στην τοπική κοινωνία με προτεραιότητα την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα και τις σχέσεις εμπιστοσύνης

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, μίλησε για την απόφαση της Τράπεζας να δημιουργεί προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες του τόπου της Κρήτης, τόσο για επιχειρήσεις όσο για ιδιώτες, όπως η χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά πάρκα που θα ενισχύσει την πράσινη μετάβαση της περιοχής.

Στην τελετή εγκαινίων του καταστήματος της CrediaBank στο Ηράκλειο παρευρεθήκαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ κ. Βασίλης Χαρμανδάρης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Ευάγγελος Καρκανάκης κ.α.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 14:12
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