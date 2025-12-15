ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
MSD: Παρουσιάζει νέα διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας
Υγεία
13:24 - 15 Δεκ 2025

MSD: Παρουσιάζει νέα διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η MSD Ελλάδος ανακοινώνει τη λειτουργία του πλήρως ανασχεδιασμένου και ανανεωμένου διαδικτυακού της portal, MSDConnect.gr, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.

Το MSDConnect.gr εξελίσσεται σε έναν σημαντικόψηφιακό προορισμό, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστο επιστημονικόπεριεχόμενο, πρακτικά εργαλεία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη της καθημερινής κλινικής πρακτικής και της επιστημονικής ενημέρωσης. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, απαιτείται εγγραφή και επαλήθευση της ιδιότητας του Επαγγελματία Υγείας.

Ο ανασχεδιασμός αντανακλά τη δέσμευση της MSD να παρέχει στους Επαγγελματίες Υγείας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εμπειρία, ενισχύοντας τον ρόλο τους στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.

Τρεις Βασικοί Πυλώνες της Ανανεωμένης Πλατφόρμας

Το νέο MSDConnect.gr διακρίνεται για την αναβαθμισμένη δομή του και τις σημαντικές νέες δυνατότητες:

  1. Εξειδικευμένο Περιεχόμενο ανά Θεραπευτική Κατηγορία:

    - Εγκαινιάζεται η νέα ενότητα «Θεραπευτικές Κατηγορίες», η οποία παρέχει δομημένη, ενδελεχή ενημέρωση σε καίριουςτομείς της ιατρικής. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την Ογκολογία, τα Εμβόλια, τη Λοιμωξιολογία, την Πνευμονική Υπέρταση, την Αναισθησιολογία και την Ανοσολογία.

    - Περιλαμβάνονται πάνω από 100 νέα επιστημονικά άρθρα, καλύπτοντας σύγχρονα θέματα και κλινικές εφαρμογές.

  2. Διεθνώς Αναγνωρισμένες Ιατρικές Ψηφιακές Εφαρμογές:

    - Η πλατφόρμα προσφέρει πλέον άμεση πρόσβαση σεδιεθνώς αναγνωρισμένα εγχειρίδια ιατρικών πληροφοριών (όπως στα MSD Manuals), καθώς και σε μια Online Ιατρική Βιβλιοθήκη για εύκολη αναζήτηση επιστημονικών πηγών.

    - Επιπλέον, περιλαμβάνεται πρόσβαση σε Βάση Δεδομένων Φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με αναλυτικές πληροφορίες.
  1. Βέλτιστη Εμπειρία Χρήστη:

    - Η πλατφόρμα υιοθετεί πλήρωςπροσαρμοστικό σχεδιασμό (responsive design), διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά εργαλεία από οποιαδήποτε συσκευή (κινητά, tablets, υπολογιστές).

    - Η αναβαθμισμένη δομή και το φιλικό περιβάλλον πλοήγησης επιτρέπουν στους Επαγγελματίες Υγείας να βρίσκουν την πληροφορία που χρειάζονται άμεσα, εύκολα και από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται.

«Στην MSD, αναγνωρίζουμε ότι η έγκυρη και άμεση πληροφόρηση αποτελεί θεμέλιο για την κλινική πρακτική. Το ανανεωμένο MSDConnect.gr είναι κάτι περισσότερο από μια ψηφιακή πύλη.Είναι ο καθημερινός συνεργάτης του Επαγγελματία Υγείας στην Ελλάδα, προσφέροντας απρόσκοπτη πρόσβαση στην καινοτομία και την επιστημονική γνώση που του αξίζει», σημειώνει ο Πάνος Μπάσιος, Digital, Data&AnalyticsDirector της MSD Ελλάδος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Στεκόμαστε δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών
Πολιτική

Χρηστίδης: Στεκόμαστε δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο μισθολογικό κόστος το γ’ τρίμηνο 2025
Επιχειρήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο μισθολογικό κόστος το γ’ τρίμηνο 2025

Πώς πυροβολούν τα πόδια τους οι αγρότες
Ανεμοδείκτης

Πώς πυροβολούν τα πόδια τους οι αγρότες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MSD Greece: Συμβάλλει με €84 εκατ. στο ΑΕΠ υποστηρίζοντας συνολικά 1.165 θέσεις εργασίας
Επιχειρήσεις

MSD Greece: Συμβάλλει με €84 εκατ. στο ΑΕΠ υποστηρίζοντας συνολικά 1.165 θέσεις εργασίας

«Καμπανάκι» από επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη: Αρνούμαστε να γίνουμε εργαλεία επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» από επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη: Αρνούμαστε να γίνουμε εργαλεία επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής

Πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρήματα
Υγεία

Πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρήματα

MSD Ελλάδος: Η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν φτάνει στον ασθενή
Υγεία

MSD Ελλάδος: Η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν φτάνει στον ασθενή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ