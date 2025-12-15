ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο μισθολογικό κόστος το γ’ τρίμηνο 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας1 , εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2025.

Ειδικότερα:

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,1% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο του 2023.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 7,4% έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ’ τριμήνου έτους 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο του 2023.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,0% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2024 προς το Γ΄ τρίμηνο 2023.

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 - Γ΄ τρίμηνο 2025 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργάσιμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Γ΄ τρίμηνο των ετών 2008 - 2025.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες Ανακοινώσεις.