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Υπερδιπλασιάστηκαν τα περιστατικά γρίπης στα νοσοκομεία μετά τα Θεοφάνεια - Έκκληση ΠΟΕΔΗΝ και ΕΟΔΥ για εμβολιασμό των πολιτών
Υγεία
17:08 - 12 Ιαν 2026

Υπερδιπλασιάστηκαν τα περιστατικά γρίπης στα νοσοκομεία μετά τα Θεοφάνεια - Έκκληση ΠΟΕΔΗΝ και ΕΟΔΥ για εμβολιασμό των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά γρίπης στα νοσοκομεία της χώρας μετά τα Θεοφάνεια, με τις εισαγωγές και τις προσελεύσεις να έχουν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Όπως ανέφερε, η έξαρση της νόσου συνοδεύεται πλέον και από βαριά περιστατικά, τόσο σε κλινικές όσο και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ότι η διασπορά της γρίπης στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, γεγονός που ασκεί έντονη πίεση στο σύστημα υγείας, τόσο σε επίπεδο επισκέψεων στα επείγοντα όσο και στις νοσηλείες. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, από τα Θεοφάνεια και μετά καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των σχετικών περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδική αναφορά έκανε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου ανήμερα των Θεοφανείων προσήλθαν στα επείγοντα περισσότερα από 100 άτομα με συμπτώματα γρίπης, ενώ οι μισοί εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται συνολικά 39 ασθενείς με γρίπη.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία δέχονται καθημερινά από 30 έως 50 περιστατικά, με 10 έως 20 ασθενείς να οδηγούνται σε εισαγωγή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, υπογραμμίζοντας ότι η κορύφωση του κύματος της γρίπης αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου σημείωσε ότι ο αριθμός των περιστατικών υπερβαίνει εκείνον των τριών προηγούμενων χειμερινών περιόδων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, το νέο στέλεχος Κ εμφανίζεται πιο μεταδοτικό, ωστόσο το εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία. Σύμφωνα με προκαταρκτικές ευρωπαϊκές μελέτες, η αποτελεσματικότητά του φτάνει περίπου το 57%, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό, ιδιαίτερα ως προς την πρόληψη της σοβαρής νόσου.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται με γρίπη στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, υπογραμμίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει αναγκαίος ακόμη και αυτή την περίοδο.

Αναφερόμενος στην πορεία της επιδημίας, διευκρίνισε ότι μετά την κορύφωση δεν αναμένεται απότομη εξαφάνιση των κρουσμάτων, αλλά σταδιακή υποχώρηση που θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι συνήθως ακολουθεί κύμα γρίπης τύπου Β, το οποίο εμφανίζεται αργότερα, έως και τον Μάρτιο.

Όπως σημείωσε, το φετινό εμβόλιο περιλαμβάνει και στέλεχος για τη γρίπη τύπου Β, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του εμβολιασμού ακόμη και σε αυτό το στάδιο, καθώς η νόσος αυτή μπορεί επίσης να είναι σοβαρή και όχι ήπια, όπως συχνά θεωρείται.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου συνέστησε επίσης τη χρήση μάσκας από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε χώρους με συνωστισμό, όπως τα ΜΜΜ και οι εκκλησίες. Όπως είπε, η μάσκα μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία, ειδικά σε άτομα άνω των 60 ή 65 ετών, ενώ τόνισε ότι και όσοι νοσούν θα πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για τους γύρω τους.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης έναρξης θεραπείας στους ευάλωτους ασθενείς, επισημαίνοντας ότι αυτή πρέπει να ξεκινά εντός 48 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Όπως ανέφερε, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και την ανάγκη για νοσηλεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 17:08
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