ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεμιστοκλέους: Μείωση αναμονής στα ΤΕΠ και ενίσχυση με 8.000 προσωπικό το 2026
Υγεία
17:05 - 22 Ιαν 2026

Θεμιστοκλέους: Μείωση αναμονής στα ΤΕΠ και ενίσχυση με 8.000 προσωπικό το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία, με έμφαση στις καθημερινές εφημερίες, τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέσω του συστήματος «βραχιολάκι», τις ανακαινίσεις υποδομών και την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στο «KONTRA 24».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι «έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας με περισσότερο προσωπικό». Υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί «αρχίζουν και αποδίδουν», με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με πριν από 12 μήνες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι όπου χρειάζονται βελτιώσεις, γίνονται παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους γιατρούς και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Σχετικά με τα ΤΕΠ, τις ανακαινίσεις, το «βραχιολάκι» και τους χρόνους αναμονής, ο υφυπουργός ανέφερε ότι παλιότερα η αναμονή ξεπερνούσε τις 9 ώρες. «Αυτή τη στιγμή η αναμονή είναι στις 4 ώρες και 30 λεπτά, δηλαδή ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ανακαινίσεις συνεχίζονται και νέα τμήματα παραδίδονται συνεχώς προς χρήση.

Σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ – γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα, καθώς η επιλογή των νέων να εισέλθουν σε νοσηλευτικές σχολές παραμένει περιορισμένη.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι για το 2026 προβλέπεται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ οι προσλήψεις θα αφορούν και γιατρούς και λοιπό προσωπικό.

Σχετικά με την πρόσβαση σε ραντεβού με ειδικούς, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι καταγράφεται σημαντική αύξηση: «Από 320.000 τον πρώτο μήνα φτάσαμε σε 500.000 τον Δεκέμβριο». Πρόσθεσε ότι η χώρα πλέον κατέχει κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη γρήγορη δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού με γιατρό ειδικότητας.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική, τονίζοντας ότι είναι η περιοχή που ζει και αγαπά με την οικογένειά του εδώ και 20 χρόνια. Συμπλήρωσε ότι «τα δείγματα γραφής μου στο υπουργείο Υγείας τα τελευταία 6,5 χρόνια αποδεικνύουν πως με σχέδιο και επιμονή μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές
Υγεία

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ
Πολιτική

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»
Πολιτική

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ