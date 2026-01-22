Θεμιστοκλέους: Μείωση αναμονής στα ΤΕΠ και ενίσχυση με 8.000 προσωπικό το 2026

Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία, με έμφαση στις καθημερινές εφημερίες, τη μείωση των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέσω του συστήματος «βραχιολάκι», τις ανακαινίσεις υποδομών και την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στο «KONTRA 24».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι «έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας με περισσότερο προσωπικό». Υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί «αρχίζουν και αποδίδουν», με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με πριν από 12 μήνες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι όπου χρειάζονται βελτιώσεις, γίνονται παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους γιατρούς και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Σχετικά με τα ΤΕΠ, τις ανακαινίσεις, το «βραχιολάκι» και τους χρόνους αναμονής, ο υφυπουργός ανέφερε ότι παλιότερα η αναμονή ξεπερνούσε τις 9 ώρες. «Αυτή τη στιγμή η αναμονή είναι στις 4 ώρες και 30 λεπτά, δηλαδή ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ανακαινίσεις συνεχίζονται και νέα τμήματα παραδίδονται συνεχώς προς χρήση.

Σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ – γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα, καθώς η επιλογή των νέων να εισέλθουν σε νοσηλευτικές σχολές παραμένει περιορισμένη.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι για το 2026 προβλέπεται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ οι προσλήψεις θα αφορούν και γιατρούς και λοιπό προσωπικό.

Σχετικά με την πρόσβαση σε ραντεβού με ειδικούς, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι καταγράφεται σημαντική αύξηση: «Από 320.000 τον πρώτο μήνα φτάσαμε σε 500.000 τον Δεκέμβριο». Πρόσθεσε ότι η χώρα πλέον κατέχει κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη γρήγορη δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού με γιατρό ειδικότητας.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική, τονίζοντας ότι είναι η περιοχή που ζει και αγαπά με την οικογένειά του εδώ και 20 χρόνια. Συμπλήρωσε ότι «τα δείγματα γραφής μου στο υπουργείο Υγείας τα τελευταία 6,5 χρόνια αποδεικνύουν πως με σχέδιο και επιμονή μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα».