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Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 2026: Οι Νοσηλευτές στην πρώτη γραμμή της εξατομικευμένης φροντίδας «United by Unique»
Υγεία
11:39 - 04 Φεβ 2026

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 2026: Οι Νοσηλευτές στην πρώτη γραμμή της εξατομικευμένης φροντίδας «United by Unique»

Reporter.gr Newsroom
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«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου. Για το 2026, το κεντρικό θέμα της παγκόσμιας εκστρατείας παραμένει το ίδιο «United by Unique» (Ενωμένοι στη Μοναδικότητα), καθώς διανύουμε το δεύτερο έτος της τριετούς εκστρατείας (2025-2027) της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), η οποία εστιάζει στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της φροντίδας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση λοιπόν οι βασικοί στόχοι για το 2026 αφορούν:

«Αναγνώριση της μοναδικότητας: Κάθε εμπειρία με τον καρκίνο είναι διαφορετική και επηρεάζεται από ιατρικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Προσωπικές ιστορίες: Ανάδειξη των φωνών των ασθενών και των οικογενειών τους για την οικοδόμηση ενσυναίσθησης.

Ισότητα στη φροντίδα: Διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή τοποθεσίας.

Στην Ελλάδα, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (εκθέσεις OECD 2025 και ΕΛΣΤΑΤ 2025), καταγράφονται περισσότερες από 60.000 έως 67.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο. Επιπλέον καταγράφονται 529 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (571 ανά 100.000) και ένας στους τέσσερις θανάτους στην Ελλάδα (25%) οφείλεται σε κάποια μορφή καρκίνου.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ως Νοσηλευτές ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την παγκόσμια εκστρατεία: «United by Unique». Το φετινό μήνυμα υπογραμμίζει ότι, αν και ο καρκίνος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, η εμπειρία κάθε ασθενούς είναι μοναδική, διαμορφωμένη από τις δικές του θεραπευτικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες.

Ως Νοσηλευτές βρισκόμαστε δίπλα στην πορεία και στην προσωπική ιστορία κάθε ασθενή και αναγνωρίζουμε ότι η μάχη με τη νόσο δεν αφορά μόνο την ιατρο-νοσηλευτική φροντίδα, αλλά είναι βαθιά προσωπική. Γι’ αυτό και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την φετινή εκστρατεία, η οποία εστιάζει στη μετατροπή των προσωπικών ιστοριών σε καταλύτες αλλαγής, επισημαίνοντας τα κενά στα συστήματα υγείας, διεκδικεί την εφαρμογή της εξατομικευμένης φροντίδας μέσω της προσαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου και απαιτεί να διασφαλίζεται η ισότητα στην πρόσβαση, όπου κάθε ασθενής, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης ή οικονομικής κατάστασης, θα έχει πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, ανακουφιστική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, δίπλα στους ασθενείς μας και στις οικογένειες τους και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε φροντίδα με ενσυναίσθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα κάθε ιστορίας και χωρίς να αφήνουμε κανέναν ασθενή μόνο του».

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