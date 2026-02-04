ΕΕΤΤ: Απόσυρση παιχνιδιού για μη συμμόρφωση με το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της με αριθμό 1171/4, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/6716/15-12-2025), υιοθέτησε το μέτρο της απόσυρσης από την ελληνική αγορά του παιχνιδιού με τηλεχειριστήριο με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, που κατασκευάζεται από την JIN XIANG HUANG TOYS FACTORY.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250403-21169), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β).

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.



Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω παιχνίδι με τηλεχειριστήριο, με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.