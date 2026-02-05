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Πνευμονιόκοκκος: Συμπτώματα, μετάδοση και πρόληψη
Υγεία
07:10 - 05 Φεβ 2026

Πνευμονιόκοκκος: Συμπτώματα, μετάδοση και πρόληψη

Reporter.gr Newsroom
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Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου μετά από λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αφιερώσει μία ξεχωριστή σελίδα για τις πληροφορίες για την πνευμονιοκοκκοκική νόσο τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae), καθώς είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα βακτήρια στη φύση. Αποικίζει συχνά τη μύτη και τον φάρυγγα χωρίς να δίνει σημεία παρουσίας, όμως έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κλινικά σημαντική λοίμωξη όταν βρει ευνοϊκές συνθήκες. Αυτή η «σιωπηλή» φάση είναι που επιτρέπει στο βακτήριο να κυκλοφορεί σχετικά ανεμπόδιστα στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερο στο monopoli.gr

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