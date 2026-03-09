ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
MSD &amp; ΒΙΑΝΕΞ: Νέο καινοτόμο εμβόλιο στην Ελλάδα για την προστασία από την πνευμονιοκοκκική νόσο
Υγεία
10:41 - 09 Μαρ 2026

MSD & ΒΙΑΝΕΞ: Νέο καινοτόμο εμβόλιο στην Ελλάδα για την προστασία από την πνευμονιοκοκκική νόσο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η MSD (γνωστή ως Merck & Co., Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά), εταιρία με  κληρονομιά άνω των 40 ετών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην πρόληψη των πνευμονιοκοκκικών νοσημάτων, ανακοινώνει σήμερα την έλευση στην Ελλάδα ενός νέου καινοτόμου πνευμονιοκοκκικού συζευγμένου εμβολίου για ενήλικες. Το νέο εμβόλιο είναι σχεδιασμένο να στοχεύει 21 ορότυπους που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου στον ενήλικο πληθυσμό, καθώς περιέχει, 8 μοναδικούς ορότυπους που δε στοχεύονται από κανένα άλλο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Το πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο δύναται να προσφέρει προστασία σε ανεμβολίαστους ενήλικες ασθενείς (ειδικά στους ηλικιωμένους και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, λόγω νοσημάτων ή άλλων καταστάσεων, που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική πνευμονία και πνευμονιοκοκκική διεισδυτική νόσο), προσφέροντας δυνητικά σημαντικό όφελος, λόγω των οκτώ μοναδικών ορότυπων για τους οποίους παρέχει κάλυψη.

Προκειμένου να προαχθεί η προστασία του ενήλικου πληθυσμού άνω των 65 ετών από την πνευμονιοκοκκική νόσο, η MSD ενώνει δυνάμεις με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MSD μαζί με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ θα ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης και θα επεκτείνουν τη διάδοση αξιόπιστης, τεκμηριωμένης πληροφόρησης σε όλη την ιατρική κοινότητα της χώρας. Οι δυο εταιρίες θα είναι υπεύθυνες για την επιστημονική ενημέρωση σε πνευμονολόγους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους, ενώ συγκεκριμένα η ΒΙΑΝ – θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ – θα αναλάβει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2026. Η MSD είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος CAPVAXIVE™ και έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής.

Σχετικά με την πνευμονιοκοκκική νόσο

Βάσει στοιχείων της ετήσιας επιδημιολογικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για το 2022, η πνευμονιοκοκκική νόσος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις ενήλικες ομάδες, προκαλώντας διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο και πνευμονιοκοκκική πνευμονία.2 Η Ελλάδα, βάσει δεδομένων του 2021, παρουσιάζει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά (95,6%) ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας υγείας Hellas Health VIII του 2021, τα ποσοστά εμβολιασμού σε ενήλικες για πνευμονιόκοκκο παραμένουν χαμηλά, της τάξεως του 25%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

ΧΑ: Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, απαιτούνται νέα δεδομένα για την αποφυγή περαιτέρω υποχώρησης του ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, απαιτούνται νέα δεδομένα για την αποφυγή περαιτέρω υποχώρησης του ΓΔ

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης: Στο τραπέζι του Eurogroup κρίση στη Μέση Ανατολή &amp; τιμές ενέργειας
Οικονομία

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης: Στο τραπέζι του Eurogroup κρίση στη Μέση Ανατολή & τιμές ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας
Υγεία

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

BioNTech: Η πτώση της υπερδύναμης της πανδημίας
Υγεία

BioNTech: Η πτώση της υπερδύναμης της πανδημίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ