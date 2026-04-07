ΕΛΛΟΚ: H υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σήμερα (7/4) η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) τονίζει σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η επιστήμη αποτελεί τον φάρο που καθοδηγεί την πρόοδο. Αλλά ο άνθρωπος -ο ασθενής, ο φροντιστής, ο πολίτης- παραμένει η καρδιά κάθε απόφασης».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ:

«Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και δικαίωμα στην υγεία σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή!

Ως Εθνικός Κόμβος της Αποστολής για τον Καρκίνο (Hellenic Cancer Mission Hub) δεσμευόμαστε να δουλέψουμε μέχρι ο κάθε ασθενής να έχει:

Δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις και στις πολιτικές υγείας που επηρεάζουν τη ζωή του.

Δικαίωμα επιλογής της θεραπευτικής διαδρομής που ταιριάζει στις ανάγκες και στις αξίες του.

Ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και σε κλινικές μελέτες.

Δυνατότητα συν-σχεδιασμού των νέων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της φροντίδας στον καρκίνο, με στόχο να υπηρετούν πραγματικές ανάγκες.

Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, υπενθυμίζουμε ότι η επιστήμη προχωρά, όταν προχωράμε όλοι μαζί. Και η υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΟΚ.