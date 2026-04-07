ΕΛΛΟΚ: H υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ:
«Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και δικαίωμα στην υγεία σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή!
Ως Εθνικός Κόμβος της Αποστολής για τον Καρκίνο (Hellenic Cancer Mission Hub) δεσμευόμαστε να δουλέψουμε μέχρι ο κάθε ασθενής να έχει:
- Δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις και στις πολιτικές υγείας που επηρεάζουν τη ζωή του.
- Δικαίωμα επιλογής της θεραπευτικής διαδρομής που ταιριάζει στις ανάγκες και στις αξίες του.
- Ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και σε κλινικές μελέτες.
- Δυνατότητα συν-σχεδιασμού των νέων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της φροντίδας στον καρκίνο, με στόχο να υπηρετούν πραγματικές ανάγκες.
Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, υπενθυμίζουμε ότι η επιστήμη προχωρά, όταν προχωράμε όλοι μαζί. Και η υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΟΚ.