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ΕΛΛΟΚ: H υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται
Υγεία
17:20 - 07 Απρ 2026

ΕΛΛΟΚ: H υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σήμερα (7/4) η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) τονίζει σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η επιστήμη αποτελεί τον φάρο που καθοδηγεί την πρόοδο. Αλλά ο άνθρωπος -ο ασθενής, ο φροντιστής, ο πολίτης- παραμένει η καρδιά κάθε απόφασης».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ:

«Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και δικαίωμα στην υγεία σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή!

Ως Εθνικός Κόμβος της Αποστολής για τον Καρκίνο (Hellenic Cancer Mission Hub) δεσμευόμαστε να δουλέψουμε μέχρι ο κάθε ασθενής να έχει:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις και στις πολιτικές υγείας που επηρεάζουν τη ζωή του.
  • Δικαίωμα επιλογής της θεραπευτικής διαδρομής που ταιριάζει στις ανάγκες και στις αξίες του.
  • Ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και σε κλινικές μελέτες.
  • Δυνατότητα συν-σχεδιασμού των νέων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της φροντίδας στον καρκίνο, με στόχο να υπηρετούν πραγματικές ανάγκες.

Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, υπενθυμίζουμε ότι η επιστήμη προχωρά, όταν προχωράμε όλοι μαζί. Και η υγεία γίνεται πραγματικότητα, όταν η φωνή των ασθενών ακούγεται», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΟΚ.

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