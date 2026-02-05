Συνέδριο ΕΛΛΟΚ: Ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούν στη νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα
Υγεία
15:20 - 05 Φεβ 2026

Νικόλας Μπεγέτης
Στην 3η και τελευταία ημέρα του ετήσιου συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ που ολοκληρώθηκε χθες (4/2) στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία της χώρας όσον αφορά την ογκολογική φροντίδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τη νοσοκομειακή περίθαλψη» ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εστίασε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στην προσβασιμότητα των ογκολογικών ασθενών στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ασθενείς στα 8 ογκολογικά νοσοκομεία της Αττικής μπορούν να κλείσουν ραντεβού με ογκολόγο - παθολόγο σε 3 μέρες στους Αγίους Αναργύρους και μέχρι και σε 5 μέρες στον Άγιο Σάββα.

Όσον αφορά τις ακτινοθεραπείες σημείωσε πώς «αυτή την στιγμή έχουμε μέχρι και 60 μέρες αναμονή, λόγω της άνισης κατανομής των μηχανημάτων. Με τα νέα μηχανήματα που θα μπουν στη Λαμία, αναμένουμε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Παράλληλα, σχετικά με τη βελτίωση που συντελείται στις νοσοκομειακές υποδομές ανέφερε ότι η κυβέρνηση ενισχύει τις μονάδες βραχείας νοσηλείας, ενημερώνοντας ότι σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο μεταξύ άλλων και το νέο ογκολογικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Η ογκολογική φροντίδα στην Ελλάδα, παρά τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, σχολίασε ο υφυπουργός και πρόσθεσε αναφορικά με την πλοήγηση των ογκολογικών ασθενών εντός του ΕΣΥ ότι:

«Εγγενώς το σύστημα το δικό μας έχει πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεως. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζεται πρόβλημα με την καθοδήγηση των ασθενών. Σε άλλες χώρες, δεν υπάρχει αντίστοιχη ευελιξία. Ο Έλληνας ασθενής επιλέγει. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε συστήματα άλλων χωρών, να κλειδώσουμε. Δεν κάνουμε σκληρή κατανομή του πού θα πάνε οι ασθενείς. Εμάς ο στόχος μας είναι η αύξηση των δυνατοτήτων του συστήματος».

Από τη μεριά της, η Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια της Α’ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ανέφερε αρχικά ότι γνωρίζουμε πλέον ακριβώς τους χρόνους που χρειάζονται οι ασθενείς για να έρθουν στα νοσοκομεία.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι στα νοσοκομεία της Αττικής, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ασθενών που δεν προέρχεται απαραίτητα από την περιφέρειά.

Αναφορικά δε, με την ογκολογική φροντίδα υποστήριξε ότι «πρέπει να θεσμοθετήσουμε τα μονοπάτια των ογκολογικών ασθενών μέσα από τα ολοκληρωμένα - πιστοποιημένα κέντρα καρκίνου, όπως στον Άγιο Σάββα. Σε αυτό το πλαίσιο, έρχονται τα 6 νέα Κέντρα Μαστού που από εκεί θα προκύψουν και τα ογκολογικά μονοπάτια για την πλοήγηση των ασθενών στα νοσοκομεία μας».

Ο Δημήτρης Τσαλικάκης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως είπε αρχικά, το Θεαγένειο ήταν ένα νοσοκομείο που σχεδιάστηκε για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου.

«Με τα νέα μηχανήματα που θα μπουν, θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε πολύ τους χρόνους. Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Παπανικολάου αποτελεί εμβληματικό έργο. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν μια προσωπική γονιδιακή θεραπεία».

Ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας, στο Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και Πρόεδρος Δ.Σ Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) εστίασε στις μονάδες της ημερήσιας νοσηλείας που αποτελούν –όπως είπε χαρακτηριστικά- την καρδιά της ογκολογικής περίθαλψης, καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

«Πολλές από αυτές λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους για την έγκαιρη εξυπηρέτηση πολλών ασθενών. Έχουμε λοιπόν προτείνει την ολοήμερη λειτουργία τους και την παράταση της λειτουργίας του φαρμακείου τους».

Επιπλέον, τόνισε ότι κατά τον ίδιο το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ογκολογική φροντίδα στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι αυτό της παρηγορητικής φροντίδας. Καλωσορίζουμε την πρόσληψη ογκολόγων-παθολόγων στα περιφερειακά νοσοκομεία, θεωρούμε όμως ότι αυτές οι δράσεις δε θα πρέπει να είναι αποσπασματικές, κατέληξε.

Από τη δική του πλευρά, ο Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Θεραπευτικής-Παθολογίας-Ογκολογίας ΕΚΠΑ στη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΤΤΙΚΟΝ Παν. Νοσοκομείο και Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ σχολίασε καταρχάς ότι «κανονικά ο ογκολογικός ασθενής δε θα έπρεπε να κλείνει ραντεβού. Αντίθετα, μέσω των ογκολογικών συμβουλίων οι ασθενείς θα έπρεπε να καθοδηγούνται στη θεραπεία τους. Οι ασθενείς πολύ συχνά χρειάζονται χειρουργό πρώτα και μετά ογκολόγο. Η περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών είναι πάρα πολύ περίπλοκη και χρειάζεται ολιστική προσέγγιση».

Την ίδια στιγμή συμπλήρωσε ότι «ο χρόνος δε χάνεται στο ραντεβού, με τον ογκολόγο, αλλά στη διάγνωση. Το επίπεδο της ελληνικής ογκολογίας είναι πάρα πολύ υψηλό και θα πρέπει να το περιφρουρήσουμε».

Τέλος, η κα. Ειρήνη Θρουβάλα, Νοσηλεύτρια, Μον. Παθ. Ογκολογίας και ΧΜΘΜ Γυναικολογικού Καρκίνου Γ.Ν Έλενα Βενιζέλου, Ταμίας ΔΕ ΤΝΟ ΕΣΝΕ υπογράμμισε την ανάγκη στελέχωσης της χώρας σε νοσηλευτικό προσωπικό, για την κάλυψη των ανικανοποίητων αναγκών των ασθενών.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα της χώρας μας, ενώ ενημέρωσε ότι και ο ΠΟΥ έχει επισημανθεί την έλλειψή τους.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η θέσπιση διαδικασιών. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δεν επιλέγουν τη νοσηλευτική και αυτό δε θα πρέπει να το παραβλέπουμε. Θα πρέπει να τους δώσουμε αυτονομία στο ρόλο τους και όραμα».

Τη συζήτηση συντόνισε η Δήμητρα Ευθυμιάδου, Δημοσιογράφος Υγείας, στην Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ και στο HealthReport.gr

