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Τελευταία ευκαιρία έως 15/4 για συμμετοχή στη δράση κατάρτισης ανέργων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Εργασιακά
17:10 - 07 Απρ 2026

Τελευταία ευκαιρία έως 15/4 για συμμετοχή στη δράση κατάρτισης ανέργων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ωφελούμενοι/ες:

Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Επιδότηση/Διάρκεια επιδότησης

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες,

- έχουν συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,

- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων και

- δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary

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