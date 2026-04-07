Τελευταία ευκαιρία έως 15/4 για συμμετοχή στη δράση κατάρτισης ανέργων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ωφελούμενοι/ες:
Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Δικαιούχοι:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Επιδότηση/Διάρκεια επιδότησης
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες,
- έχουν συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,
- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων και
- δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.
Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary