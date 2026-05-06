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Αγαπηδάκη: Νέα εποχή στην Πρωτοβάθμια Υγεία με επίκεντρο τα ψυχικά νοσήματα
Υγεία
17:35 - 06 Μάι 2026

Αγαπηδάκη: Νέα εποχή στην Πρωτοβάθμια Υγεία με επίκεντρο τα ψυχικά νοσήματα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αθήνα από το Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα με θέμα την «Ενσωμάτωση της Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», συμμετείχε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο έργο του Υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Αγαπηδάκη επισήμανε ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι η συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε ζητήματα ψυχικής υγείας που αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η αναπληρώτρια υπουργός ανέλυσε τους τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ. Ο πρώτος αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους στην έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών και στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Ο δεύτερος σχετίζεται με τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στόχο την αποφυγή κατακερματισμού της φροντίδας. Ο τρίτος άξονας αφορά την καθιέρωση ενιαίων και λειτουργικών διαδικασιών, που θα διασφαλίζουν τη συνεκτική εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες. Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας προϋποθέτει ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα, με την ψυχική υγεία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να μετασχηματιστεί σε ένα πιο ενεργό και κοινοτικό μοντέλο, με τις υπηρεσίες να μην περιορίζονται στους υγειονομικούς χώρους αλλά να φτάνουν απευθείας στους πολίτες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η στόχευση είναι η «μεταφορά της φροντίδας εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη», προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμπόδια όπως το κοινωνικό στίγμα ή η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την κάλυψη απομακρυσμένων και ευάλωτων πληθυσμών, ενισχύοντας την παρουσία του συστήματος υγείας στην κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε ο ρόλος των Υγειονομικών Περιφερειών στον σχεδιασμό και την ενσωμάτωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε επίσης ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται δωρεάν και ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη διεύρυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτές, μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού και αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων.

Τέλος, επεσήμανε ότι η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από τέτοιου είδους εργαστήρια συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις 1η, 2η και 6η Υγειονομικές Περιφέρειες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους στην εφαρμογή πολιτικών υγείας που προσαρμόζονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

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