Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

«Πρόκειται για αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί ο κ. Στουρνάρας», δήλωσε ο Γ. Δραγασάκης σχολιάζοντας την συνέντευξη του Διοικητή της ΤτΕ στην οποία είπε ότι το 2015 είχαν γίνει διεργασίες για «παράλληλο νόμισμα».

«Με ξενίζουν όλα αυτά, ο κ.Στουρνάρας από ότι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά με τα καθήκοντά του», σχολίασε ο Γιάννης Δραγασάκης στον ρ/σ Παραπολιτικά.

Να τονίσουμε πως ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε στα Νέα ότι ο κ. Δραγασάκης είχε στείλει τον κ. Παπαδημητρίου για το παράλληλο νόμισμα, αλλά ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τον διαψεύδει.

«Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προΐσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού καταφεύγει να λέει ψέματα τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούργιο το θέμα, εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπειρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κ. Στουρνάρας χρόνια τώρα αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα. Είναι γνωστό ότι η μάχη που έδινα, η γραμμή μας ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε στα πλαίσια της ευρωζώνης, δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις δεν μπορείς να την αλλάξεις έτσι ξαφνικά, πρέπει να νομιμοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού, που δεν την είχαμε, πρέπει να συμφωνείς ότι πρέπει να γίνει … το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε και μετά την επίτευξη της συμφωνίας».

Αναφορικά με την δήλωση του κ. Στουρνάρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Πούτιν να τυπώσει δραχμέςο κ. Δραγασάκης απάντησε:

«Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Διαψεύστηκε αμέσως από τον Πρωθυπουργό Τσίπρα, δεύτερον διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, τρίτον διαψεύστηκε από τους διερμηνείς και τέταρτον ο κ. Ολάν έδωσε συνέντευξη στον κ. Παπαχελά πέρυσι και ο οποίος λέει ότι αυτά όλα είναι ψέματα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν αποκλείω ο Ολάν να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα για να τρομάξει τους Γερμανούς και τον Σόιμπλε ακόμα και το ’16 μιλούσε για Grexit. Επομένως ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα υπόλειμμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας το οποίο έχει διαψευστεί από όλο τον κόσμο για να πετύχει τι ακριβώς; Να γίνει ο αρχηγός του αντι-ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κατάσταση που είναι; Με ξενίζουν αυτά, το μόνο σχόλιό μου είναι ότι θεωρώ ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και ειδικά σήμερα έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ότι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά με τα καθήκοντά του».