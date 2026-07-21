Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν μέχρι και τα ούλα σου! Μάθε γιατί δεν πρέπει να αμελείς το βούρτσισμα (ακόμα κι αν έχεις ναυτίες) και γιατί ο οδοντιατρικός καθαρισμός είναι απόλυτα ασφαλής.

Από τις ξαφνικές λιγούρες μέχρι την οσφρητική υπερδύναμη, η εγκυμοσύνη είναι μια διαδρομή γεμάτη εκπλήξεις. Τι συμβαίνει όμως όταν παρατηρείς αίμα στο νιπτήρα κατά το βούρτσισμα;

Η εγκυμοσύνη συνοδεύεται από κάθε είδους παράξενα, περίεργα και συχνά δυσάρεστα συμπτώματα. Από τις τυχαίες λιγούρες και τις ξαφνικές κρίσεις κλάματος, μέχρι την εντονότερη αίσθηση της όσφρησης και αυτή τη δυσάρεστη μεταλλική γεύση στο στόμα, κάθε μέρα είναι μια νέα περιπέτεια στο άγνωστο.

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