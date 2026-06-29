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Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης
Ειδήσεις
21:30 - 29 Ιουν 2026

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε ξενώνα φιλοξενίας μητέρων και παιδιών στη βόρεια Γερμανία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως δράστη, ενώ διευκρίνισε ότι όλα τα θύματα ήταν ενήλικες. Βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild δείχνει αστυνομικούς να περικυκλώνουν και να ακινητοποιούν δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινούνταν με σκασμένο ελαστικό.

Οι Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως ανθρωποκτονία με πολλαπλά θύματα στην πόλη Στάντε (Stade), κοντά στο λιμάνι του Αμβούργου, χωρίς μέχρι στιγμής να δώσουν πληροφορίες για τα κίνητρα. Το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, αναφέρει ότι η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικά κίνητρα και όχι με πολιτική ή εξτρεμιστική δράση.

Αρχικά, όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία είχε καλέσει τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ωστόσο αργότερα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στα θύματα ήταν τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη ενήλικος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Βίντεο που ανάρτησε η Bild δείχνει αυτοκίνητο με σκασμένο το δεξί ελαστικό να επιβραδύνει σε έναν δενδρόφυτο δρόμο, πριν αστυνομικοί με προτεταμένα όπλα πλησιάσουν το όχημα και ακινητοποιήσουν δύο επιβαίνοντες, διατάζοντάς τους να ξαπλώσουν στο οδόστρωμα.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από τη δομή φιλοξενίας, η οποία βρίσκεται σε λιθόστρωτο δρόμο με χαρακτηριστικά κόκκινα πλίνθινα σπίτια. Στο σημείο βρέθηκαν κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας με προστατευτικές λευκές στολές, καθώς και αστυνομικοί με πολιτικά.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις παραμένουν σχετικά σπάνιο φαινόμενο στη Γερμανία, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2023, ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους σε αίθουσα λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Αντίστοιχα, το 2016, ένας 18χρονος Γερμανοϊρανός, ο οποίος είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες, σκότωσε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους στο Μόναχο.

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