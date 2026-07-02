ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas η Χριστίνα Μιχαηλίδη
Υγεία
10:31 - 02 Ιουλ 2026

Νέα Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas η Χριστίνα Μιχαηλίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Χριστίνα Μιχαηλίδη αναλαμβάνει από την 3η Ιουλίου 2026 τη θέση της Ιατρικής Διευθύντριας της Pfizer Hellas, διαδεχόμενη τον κ. Δαμιανό Μένεγα. Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στο Medical Affairs, η κα. Μιχαηλίδη διαθέτει ένα ισχυρό επιστημονικό και ερευνητικό αποτύπωμα, το οποίο θα διασφαλίσει την ευθυγράμμιση της επιστημονικής στρατηγικής της Pfizer με τις ανάγκες των Επαγγελματιών Υγείας, του συστήματος υγείας και των ασθενών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Ογκολογίας.

Η κα. Μιχαηλίδη θα έχει υπό την ευθύνη της το σύνολο των καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων της Pfizer Hellas, καθώς επίσης, και την επιστημονική υποστήριξη των κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο από τον τοπικό όσο και από τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer, σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα για θεραπευτικές κατηγορίες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, ογκολογία, σπάνια νοσήματα και εμβόλια.

Με πολυετή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες, η κα. Μιχαηλίδη εντάχθηκε στη Pfizer τo 2017, ως Medical Advisor στο τμήμα Ογκολογίας – Αιματολογίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας της στη Pfizer είχε αναλάβει καθήκοντα και στον παγκόσμιο Ιατρικό και Ερευνητικό οργανισμό Ογκολογίας της Pfizer. Από το 2024 μέχρι σήμερα, διετέλεσε επικεφαλής του ιατρικού τμήματος Ογκολογίας, έχοντας στην ευθύνη της την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ενώ ήταν και μέλος της ευρύτερης ηγετικής ομάδας του Ιατρικού τμήματος.

Η κα. Μιχαηλίδη διαθέτει διδακτορικό τίτλο (PhD) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταδιδακτορικό τίτλο (Post doctoral) στην Μοριακή Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ. Παράλληλα, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι απόφοιτος της Σχολής (BSc) Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τομείς όπως οι βιοδείκτες, η επιγενετική του καρκίνου και η μεταφραστική έρευνα.

Η κα. Χριστίνα Μιχαηλίδη ανέφερε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω τον ρόλο της Ιατρικής Διευθύντριας της Pfizer Hellas. Μαζί με την ιατρική ομάδα της Pfizer Hellas, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επιστημονική γνώση και στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας μας. Κύριο μέλημά μας είναι η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, με στόχο η παγκόσμια καινοτομία να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για όλους τους ασθενείς στη χώρα μας.»

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Τζινιέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas ανέφερε: «Η βαθιά επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία της Χριστίνας ενισχύουν ουσιαστικά τη στρατηγική της εταιρείας μας, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την καινοτομία και να δημιουργούμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και το σύστημα υγείας της χώρας μας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Δαμιανό Μένεγα για τη σημαντική και πολυετή συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής της Pfizer Hellas. Υπό την ηγεσία του, το Ιατρικό Τμήμα της Pfizer Hellas εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο και δυναμικό οργανισμό, με ισχυρό επιστημονικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, το οποίο είμαστε βέβαιοι πως η Χριστίνα θα εξελίξει περαιτέρω.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το «Μανιφέστο της ΕΕΝ» για την Ολική Αναγέννηση της Ελληνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Επιχειρήσεις

Το «Μανιφέστο της ΕΕΝ» για την Ολική Αναγέννηση της Ελληνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Τρόμος και 13 νεκροί στο Κίεβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Τρόμος και 13 νεκροί στο Κίεβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα

ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Εργασιακά

ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία
Υγεία

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

Άνω των προσδοκιών τα αποτελέσματα της Pfizer, αλλά μακριά από τις επιδόσεις επί πανδημίας
Επιχειρήσεις

Άνω των προσδοκιών τα αποτελέσματα της Pfizer, αλλά μακριά από τις επιδόσεις επί πανδημίας

Αλλαγή ηγεσίας στη Pfizer Hellas: Αποχωρεί ο Ζαχαρίας Ραγκούσης - Νέος Πρόεδρος &amp; CEO ο Βασίλης Τζινιέρης
Υγεία

Αλλαγή ηγεσίας στη Pfizer Hellas: Αποχωρεί ο Ζαχαρίας Ραγκούσης - Νέος Πρόεδρος & CEO ο Βασίλης Τζινιέρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:48

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Άλλοι Αρθρογράφοι
02/07/2026 - 11:44

Η αρχιτεκτονική της αποκλιμάκωσης στη Mέση Aνατολή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 11:44

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Πολιτική
02/07/2026 - 11:41

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:39

«Χαστούκι» της ΕΕ στην Google: Σε ισχύ το πρόστιμο-μαμούθ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Η απάντηση

Ακίνητα
02/07/2026 - 11:27

Έρευνα RE/MAX: Μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 ήταν από 51 έως 100 τ.μ.

Πολιτική
02/07/2026 - 11:17

Κεραμέως: Δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:17

Άσυλο: Τέλος οι ΜΚΟ – Νομική εκπροσώπηση από δικηγόρους με μπόνους €250 για εθελούσιες επιστροφές

Πολιτική
02/07/2026 - 11:08

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά

Αναλύσεις
02/07/2026 - 11:02

Goldman Sachs: Στόχος οι 2.600 μονάδες για τον ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
02/07/2026 - 11:01

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Πολιτική
02/07/2026 - 10:58

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 10:56

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 10:55

Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile

Αυτοδιοίκηση
02/07/2026 - 10:54

Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες

Magazino
02/07/2026 - 10:46

Ξεκινά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας - Το πρόγραμμα

Πολιτική
02/07/2026 - 10:41

Συμμετοχή Καρυστιανού σε εταιρεία που αγόρασε ακίνητο από fund - Τι απαντά η ίδια

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:41

Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης

Magazino
02/07/2026 - 10:37

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:33

Αντεπίθεση των Ουκρανών στην Lukoil και σε στρατιωτικές υποδομές μετά το Ρωσικό πλήγμα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:32

Βόνιτσα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από το φαράγγι Τρύφου

Υγεία
02/07/2026 - 10:31

Νέα Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas η Χριστίνα Μιχαηλίδη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 10:25

Δείπνο Σαμαρά με τρεις υπουργούς του στο Παγκράτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ