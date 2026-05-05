Άνω των προσδοκιών τα αποτελέσματα της Pfizer, αλλά μακριά από τις επιδόσεις επί πανδημίας

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Pfizer ανακοίνωσε την Τρίτη αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις της για το 2026. Η ανάπτυξη νέων και πρόσφατα αποκτηθέντων προϊόντων, καθώς και ισχυρές επιδόσεις παλαιότερων φαρμάκων, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της συνεχιζόμενης πτώσης στα έσοδα από τα προϊόντα κατά του Covid.

Μεταξύ των βασικών στοιχείων:

Κέρδη ανά μετοχή: 0,75 δολάρια (προσαρμοσμένα) έναντι 0,72 αναμενόμενων

Έσοδα: 14,45 δισ. δολάρια έναντι 13,79 δισ. αναμενόμενων

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 14,45 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,69 δισ. δολάρια (0,47 δολάρια ανά μετοχή), ελαφρώς μειωμένα σε σύγκριση με τα 2,97 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μελλοντικό της χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Metsera έναντι 10 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της παχυσαρκίας και την αντιστάθμιση της πτώσης από τα προϊόντα Covid και τα παλαιότερα φάρμακα που χάνουν την αποκλειστικότητα τους.

Πτώση στα προϊόντα Covid, άνοδος σε άλλα φάρμακα

Τα έσοδα από το εμβόλιο Covid και το αντιικό Paxlovid μειώθηκαν σημαντικά:

Εμβόλιο: 232 εκατ. δολάρια (-59%)

Paxlovid: 186 εκατ. δολάρια (-62%)

Αντίθετα, ισχυρή ήταν η επίδοση του αντιπηκτικού Eliquis, με έσοδα 2,17 δισ. δολάρια (+13%), ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Επίσης:

Το αντικαρκινικό Padcev κατέγραψε αύξηση 39%, φτάνοντας τα 591 εκατ. δολάρια

κατέγραψε αύξηση 39%, φτάνοντας τα 591 εκατ. δολάρια Το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) σημείωσε άνοδο 37%, με έσοδα 180 εκατ. δολάρια

Συνολικά, τα νέα και πρόσφατα αποκτηθέντα προϊόντα σημείωσαν λειτουργική αύξηση 22%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή της εταιρείας.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η Pfizer διατήρησε την πρόβλεψή της για το 2026:

Κέρδη ανά μετοχή: 2,80–3,00 δολάρια

Έσοδα: 59,5–62,5 δισ. δολάρια

Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει:

Μείωση περίπου 1,5 δισ. δολαρίων από τα προϊόντα Covid

Επιπλέον πτώση 1,5 δισ. λόγω απώλειας πατεντών σε βασικά φάρμακα

Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία ποντάρει σε νέες κλινικές δοκιμές — ιδιαίτερα σε ένα πειραματικό φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμονα — και σε στρατηγικές συμφωνίες, όπως η επέκταση της πατέντας του Vyndamax έως το 2031.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν μια εταιρεία σε μεταβατική φάση: η εποχή των υπερκερδών από την πανδημία υποχωρεί, αλλά νέες πηγές ανάπτυξης αρχίζουν να παίρνουν τη θέση της.