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ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Εργασιακά
10:13 - 02 Ιουλ 2026

ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Reporter.gr Newsroom
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Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), χωρίς την επιβολή επασφάλιστρου και χωρίς εξαιρέσεις ανά επαγγελματική κατηγορία.

Με αφορμή τη συζήτηση και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει για σήμερα στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία της Αττικής, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας πραγματοποιείται 24ωρη απεργία.

Παράλληλα, στις 12:30 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο της Βουλής, με τη συμμετοχή εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της προς τη Βουλή, ωστόσο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, καθώς –όπως αναφέρει– δεν διαπιστώνει πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε βελτιώσεις των προϋποθέσεων εξαγοράς για την ένταξη στα ΒΑΕ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το αίτημα αφορά την ένταξη όλων των επαγγελμάτων υγείας που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΙΚΑ ως Βαρέα και Ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, ζητά την εφαρμογή του πορίσματος Μπεχράκη, το οποίο προβλέπει την ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών, καθώς και των γιατρών.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις της, διεκδικώντας την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας.

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