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H Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε τις δολοφονίες τριών βρεφών και της αδερφής της
Ειδήσεις
10:32 - 09 Ιουλ 2025

H Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε τις δολοφονίες τριών βρεφών και της αδερφής της

Reporter.gr Newsroom
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Ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις δολοφονίες για τις οποίες κατηγορείται η Ειρήνη Μουρτζούκου. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου συνελήφθη για τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών, αλλά και του γιου της φίλης της πριν από λίγα χρόνια. Κατηγορείται επίσης και για μια απόπειρα δολοφονίας φίλης της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μουρτζούκου ομολόγησε επίσης ότι σκότωσε την αδελφή της. «Όταν τσακωνόμουν με τους δικούς μου, κλείδωνε το μυαλό μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η Μουρτζούκου ομολόγησε λοιπόν

  • Τη δολοφονία του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021 το οποίο πρόσεχε.
  • Τη δολοφονία της μόλις 19 ημερών κόρης της που έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022.
  • Τη δολοφονία της δύο μηνών κόρης της το 2023, στο Παίδων. Για αυτό το παιδί υποστήριξε βέβαια πως το πλάκωσε στον ύπνο κατά λάθος.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 10:58
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