H Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε τις δολοφονίες τριών βρεφών και της αδερφής της

Ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις δολοφονίες για τις οποίες κατηγορείται η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου συνελήφθη για τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών, αλλά και του γιου της φίλης της πριν από λίγα χρόνια. Κατηγορείται επίσης και για μια απόπειρα δολοφονίας φίλης της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μουρτζούκου ομολόγησε επίσης ότι σκότωσε την αδελφή της. «Όταν τσακωνόμουν με τους δικούς μου, κλείδωνε το μυαλό μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η Μουρτζούκου ομολόγησε λοιπόν