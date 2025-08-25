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Στα αζήτητα το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» – Μεγάλη προτίμηση για το «Ανακαινίζω Νοικιάζω»
Ακίνητα
09:23 - 25 Αυγ 2025

Στα αζήτητα το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» – Μεγάλη προτίμηση για το «Ανακαινίζω Νοικιάζω»

Reporter.gr Newsroom
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Αναθεώρηση στρατηγικής για τα στεγαστικά προγράμματα ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς τα στοιχεία δείχνουν έντονη ανισορροπία: το «Ανακαινίζω Νοικιάζω» εξάντλησε σχεδόν άμεσα τον προϋπολογισμό του λόγω υψηλής ζήτησης, ενώ το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» παραμένει στάσιμο, με ελάχιστες αιτήσεις παρά τα αυξημένα κονδύλια.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα («Ανακαινίζω Νοικιάζω»), που προβλέπει επιδότηση έως 13.500 ευρώ και προκαταβολή μέχρι και 50% για την ανακαίνιση κενών ακινήτων που θα διατεθούν προς μίσθωση, προσέλκυσε πάνω από 6.000 αιτήσεις μέσα σε λίγους μήνες και εξάντλησε σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πλέον αν είναι εφικτό να μεταφέρει αδιάθετους πόρους από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Η λύση αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη δυνατή, ωστόσο η εμπλοκή του Ταμείου Ανάκαμψης περιπλέκει τη διαδικασία και κατά πάσα πιθανότητα μία τέτοια μεταφορά δεν θα επιτραπεί.

Πάντως, ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι η πρόθεση να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση και να περιοριστεί η πίεση στα ενοίκια, μέσω της επαναφοράς στην αγορά μέρους των περίπου 600.000 κενών ακινήτων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, σκιαγραφώντας τις βασικές κατευθύνσεις της στεγαστικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 09:18
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