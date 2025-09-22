ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολοκλήρωση Κτηματολογίου σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα - Ψηφιακές συναλλαγές και πλήρης κάλυψη ιδιοκτησιών
Ακίνητα
17:02 - 22 Σεπ 2025

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα - Ψηφιακές συναλλαγές και πλήρης κάλυψη ιδιοκτησιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την ένταξη 22 νέων περιοχών στην Π.Ε. Ευρυτανίας και 28 στην Π.Ε. Φθιώτιδας ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο για το σύνολο των ακινήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 578.842 ιδιοκτησιών και 708.029 δικαιωμάτων από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας εισέρχονται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση σε έναν νέο, απλουστευμένο τρόπο διεκπεραίωσης υποθέσεων, μέσα από εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες. Από την αναζήτηση στοιχείων μέχρι την ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και την έκδοση εγγράφων, οι διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και αξιόπιστες.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά.

  • Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.
  • Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).
  • Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.
  • Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.
  • Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.
  • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.
  • Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.
  • Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).
  • Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Δήμος Αγράφων

Δήμος Καρπενησίου: α) Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, β) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Βλαχέρνης, Αγίου Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Μυρίκης, Παππαρουσίου, Παυλοπούλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων), γ) Δημοτική Ενότητα Κτημενίων, δ) Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς (Τοπικές Κοινότητες Δερματίου, Νοστίμου, Καρίτσης Καρπενησίου, Μικρού Χωρίου, Συγκρέλλου, Χελιδόνος), ε) Δημοτική Ενότητα Προυσσού και στ) Δημοτική Ενότητα Φουρνά.

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Δήμος Δομοκού

Δήμος Λαμιέων: α) Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, β) Δημοτική Ενότητα Λαμιέων (Δημοτικές Κοινότητες Ροδίτσης, Σταυρού και Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Κόμματος, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Φραντζή), γ) Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου, δ) Δημοτική Ενότητα Παύλιανης και ε) Δημοτική Ενότητα Υπάτης

Δήμος Λοκρών: α) Δημοτική Ενότητα Αταλάντης (Τοπικές Κοινότητες: Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου), β) Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων (Τοπική Κοινότητα Γουλεμίου) και γ) Δημοτική Ενότητα Οπουντίων (Τοπική Κοινότητα Λαρύμνης) Δήμος Μακρακώμης

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου: α) Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και β) Δημοτική Ενότητα Μώλου

Δήμος Στυλίδας

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

Σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους της Βιομηχανίας – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους της Βιομηχανίας – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα
Ειδήσεις

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud
Ακίνητα

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

Το κοινοβουλευτικό ρεκόρ της Ντόρας
Ανεμοδείκτης

Το κοινοβουλευτικό ρεκόρ της Ντόρας

Μεγάλη αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο: Περισσότερες από 2,7 δισεκατομμύρια το 2025
Ειδήσεις

Μεγάλη αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο: Περισσότερες από 2,7 δισεκατομμύρια το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ