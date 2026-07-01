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Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα
Ειδήσεις
17:01 - 01 Ιουλ 2026

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Reporter.gr Newsroom
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Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της, καθώς οι φλόγες κινούνται ανάμεσα στους οικισμούς Καλαπόδι, Σφάκα και Ζέλι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:40 και λόγω της έντασής της ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112. Το τελευταίο μήνυμα, που εστάλη στις 15:37, καλούσε τους κατοίκους της Σφάκας να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια, ενώ είχε προηγηθεί προειδοποιητική ειδοποίηση για τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Ζέλι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει απειλήσει τη Σφάκα, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία αναχωμάτων μεταξύ Ζελίου και Σφάκας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τυχόν ζημιές σε κατοικίες.

{https://x.com/112Greece/status/2072317157615034614}

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων, ενώ υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλός κίνδυνος), ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone που παρέχει εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn9qzm2rond?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Αταλάντης – Καλαποδίου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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