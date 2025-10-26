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Οι νέες ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια: Τι περιλαμβάνει - Τα οφέλη για ενοικιαστές
Ακίνητα
11:25 - 26 Οκτ 2025

Οι νέες ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια: Τι περιλαμβάνει - Τα οφέλη για ενοικιαστές

Reporter.gr Newsroom
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Από τον Νοέμβριο τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις που στοχεύουν να ενεργοποιήσουν χιλιάδες κλειστά ή ανεκμετάλλευτα σπίτια σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά ενοικίων. 

Το μέτρο προβλέπει πλήρη απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια στους ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν προς ενοικίαση κατοικίες που ήταν κενές ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.

Η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνεται έως το τέλος του 2026 και επεκτείνεται ώστε να καλύψει περισσότερους ιδιοκτήτες και τύπους ακινήτων.

Τα βασικά κίνητρα

Τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ακίνητα που ήταν δηλωμένα ως «κενά» για τουλάχιστον 3 χρόνια ή ως βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 1 χρόνο.

Νέα μισθωτήρια έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ετών.

Ευελιξία για ειδικές κατηγορίες (γιατρούς, εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς, νοσηλευτές): επιτρέπονται συμβάσεις από 6 μήνες, χωρίς απώλεια της φοροαπαλλαγής.

Επέκταση στα μεγάλα σπίτια: κατοικίες άνω των 120 τ.μ. εντάσσονται στο μέτρο, αν ενοικιάζονται σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες.

Προστασία του ιδιοκτήτη: σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το φορολογικό όφελος και έχει περιθώριο 3 μηνών να βρει νέο ενοικιαστή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 700.000 έως 900.000 κατοικίες παραμένουν σήμερα κενές σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί μέσω των νέων κινήτρων να επαναφέρει μεγάλο αριθμό αυτών στην αγορά, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και συγκρατώντας τις τιμές των ενοικίων.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια κενές κατοικίες απαλλάσσονται από τον φόρο ενοικίων, εξασφαλίζοντας καθαρό κέρδος έως και 5.400 ευρώ στην τριετία για εισόδημα 1.000 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, η μείωση του φόρου για τα υπόλοιπα εισοδήματα από ενοίκια (από 35% σε 25% για εισόδημα έως 24.000 ευρώ) ενισχύει περαιτέρω το ενδιαφέρον.

Τα οφέλη για τους ενοικιαστές

Η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές και πιο προσιτά μισθώματα, ενώ ειδικές κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου θα μπορούν να βρουν πιο εύκολα στέγη για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερες κατοικίες που έως τώρα έμεναν ανεκμετάλλευτες.

Οι προϋποθέσεις και οι «παγίδες»

Η φοροαπαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον το ακίνητο παραμείνει εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης για όλη την τριετία. Αν ο ιδιοκτήτης το διαθέσει έστω και προσωρινά ως Airbnb, χάνει οριστικά το ευεργέτημα και μπορεί να κληθεί να επιστρέψει τους φόρους που γλίτωσε.

Παράλληλα, το ακίνητο πρέπει να είναι δηλωμένο ως «κενό» στο Ε2 για τρεις συνεχόμενες χρήσεις πριν τη μίσθωση, διαφορετικά δεν είναι επιλέξιμο.

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