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ΠΟΜΙΔΑ: Προτάσεις για ομαλή λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας χωρίς φορολογικές παγίδες
Ακίνητα
13:42 - 29 Δεκ 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Προτάσεις για ομαλή λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας χωρίς φορολογικές παγίδες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΟΜΙΔΑ, στην επιστολή της προς την ΑΑΔΕ και τον Γιώργο Πιτσιλή, αναγνωρίζει ότι η νέα πλατφόρμα Μ.Ι.Δ.Α. αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διαχείρισης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, καθώς συνδέει τα στοιχεία του Κτηματολογίου με αυτά του Ε9 και τις δηλώσεις χρήσης ακινήτων.

Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των ιδιοκτησιών και συναλλαγών, η ορθή απεικόνιση των ακινήτων θα απαιτήσει σημαντική εμπλοκή φορολογουμένων και φοροτεχνικών, ειδικά σε περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων και οριζοντίων ιδιοκτησιών. Αυτό μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στις μισθώσεις, επιδοτήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει:

  • Η πλατφόρμα να ανοίξει μόνο όταν έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα προβλήματα αντιστοίχισης και διαλειτουργικότητας.
  • Το πρώτο δίμηνο λειτουργίας να επιτρέπεται η χρήση χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες, για εξοικείωση των χρηστών.
  • Η πλήρης αντιστοίχιση των ιδιοκτησιών να μην υπόκειται σε αυστηρές προθεσμίες, ενδεχομένως έως το τέλος του 2026.
  • Να μην εφαρμοστούν τα Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακινήτων στην αρχή λειτουργίας.
  • Η υπάρχουσα βάση δεδομένων μισθώσεων να παραμείνει προσβάσιμη.
  • Να επανεξεταστούν και να περιοριστούν τα διοικητικά πρόστιμα για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στους φορολογούμενους.
  • Τυχόν διορθώσεις εμβαδών ή στοιχείων ακινήτων να μην επιφέρουν αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις, ώστε να μην αποτρέπεται η ορθή καταγραφή των ακινήτων.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Οι απόψεις και προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.)

Αξιότιμε κε Διοικητά

Η πειραματική εξοικείωση στελεχών μας με την υπό διαμόρφωση πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α., άρθρο 217 Ν. 5222/2025) μας έχει δείξει ότι η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει, όταν ολοκληρωθεί, ένα ιδιαίτερο σημαντικό βήμα προς την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διαχείρισης των δεδομένων που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

Η έως τώρα εργασία της ομάδας υλοποίησής της είναι υψηλού επιπέδου και καταδεικνύει εξαιρετική γνώση, εμπειρία και αντίληψη του αντικειμένου, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη δομή της. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από τα στελέχη της ΑΑΔΕ για τη δημιουργία ενός Μητρώου που θα υλοποιήσει κάτι εξαιρετικά δυσχερές: Την αντιστοίχιση των στοιχείων του Κτηματολογίου με τα στοιχεία του Ε9 και με τα στοιχεία δήλωσης της χρήσης κάθε ακινήτου, ώστε να απεικονίζει τη μορφή και χρήση κάθε ακινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, η πληθώρα και πολυπλοκότητα διαφορετικών περιπτώσεων στις ιδιοκτησίες και τις συναλλαγές θα απαιτήσει πολύ μεγάλη και συνεχή εμπλοκή και απασχόληση φορολογουμένων και φοροτεχνικών ώστε να απεικονιστούν σωστά τα φορολογικά στοιχεία των ακινήτων τους και οι δηλώσεις χρήσεις τους, σε μια ακόμη σύνθετη πλατφόρμα μετά από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου Ειδικότερα θα χρειαστεί να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, όπου αυτό απαιτείται, πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες ανά όροφο σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικά, στο οποίο δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα στο Ε9 η επιφάνεια του ολοκλήρου ορόφου υπολογίζεται από τοίχο σε τοίχο με ένα μόνο ΑΤΑΚ για τον κάθε όροφο. Στη νέα πλατφόρμα με υποχρεωτικό ΑΤΑΚ στη δήλωση κάθε μίσθωσης επί μέρους χώρου, απαιτείται να δηλωθούν ένας προς ένα ο κάθε χώρος (γραφείο, κατοικία κλπ) του κάθε ορόφου προκειμένου να αποκτήσουν ξεχωριστά ΑΤΑΚ. Όλα αυτά, και πολλά άλλα επί μέρους προβλήματα, θα δημιουργήσουν τεράστια δυσκολία και αναστολή στις μισθωτικές συναλλαγές, χορήγηση επιδομάτων ενοικίου κ.τ.λ. αλλά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε να ληφθούν υπόψη οι εξής προτάσεις μας:

1. Η πλατφόρμα να ανοίξει μόνον όταν είναι βέβαιο ότι έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που παρουσιάζονται στην τεράστια προσπάθεια "σύζευξης" δύο εντελώς διαφορετικών συστημάτων (Κτηματολογίου και Ε9) καθώς και η διαλειτουργικότητά τους με δεδομένα που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων αρχών και φορέων, τα οποία έχουν διαφορετική λειτουργική και θεσμική αφετηρία. Μία πρόωρη έναρξη ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύντομη καθυστέρηση.

2. Κατά το πρώτο δίμηνο της λειτουργίας της η πλατφόρμα να ανοίξει χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες και διαδικασίες, ώστε αντιστοιχίζοντας ένα-ένα τα ακίνητά τους, να εξοικειωθούν οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί με τις διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητές της. Να ληφθεί δηλαδή υπόψη και ότι ιδιαίτερα στην αρχή του έτους, οι φορολογικές συναλλαγές-υποχρεώσεις είναι υπέρογκες, (ΕΝΦΙΑ, έναρξη φορολογικών δηλώσεων, τροποποιήσεις μισθωτηρίων για χορήγηση επιδομάτων κ.τ.λ.), και δεν θα πρέπει να "μπλοκαριστούν" από την υποχρεωτική επίλυση δυσχερών ζητημάτων αντιστοίχισης των ακινήτων.

3. Η πλήρης αντιστοίχιση του συνόλου των ιδιοκτησιών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κανενός είδους ασφυκτικές προθεσμίες, δεδομένου του μεγάλου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωσή της εκ μέρους των ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους, που ενδέχεται να χρειαστεί να εκταθεί έως και το τέλος του 2026.

4. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη παραγωγικής διαδικασίας του ΜΙΔΑ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων, έως ότου ιδιοκτήτες και φοροτεχνικοί εξοικειωθούν πλήρως με τη λειτουργεία της πλατφόρμας.

5. Η υπάρχουσα βάση δεδομένων των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη, καθόσον το αρχείο της αφορά τεράστιο αριθμό εν ενεργεία μισθώσεων κάθε είδους ακινήτων.

6. Θα πρέπει να επανεξεταστούν εξ υπαρχής και να περιοριστούν τα ποικίλα διοικητικά πρόστιμα των 100€ κλπ. που επιβάλλονται σε κάθε είδους καθυστερήσεις συμμόρφωσης με προθεσμίες υποβολής διαφόρων δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ, πολλές από τις οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων αλλά τρίτων, συνήθως άλλων αρχών ή φορέων, και γενικότερα δεν συνάδουν με το πνεύμα χρηστής διοίκησης που χαρακτηρίζει την λειτουργεία της ΑΑΔΕ.

7. Τέλος, επισημαίνουμε ότι, όπως ακριβώς συνέβη και το έτος 2020 με τη διόρθωση των αδήλωτων εμβαδών προς τους Ο.Τ.Α., αν οι τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι φορολογούμενοι κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης των περιουσιακών τους στοιχείων, οδηγούν σε προσαύξηση εμβαδών κλπ., θα πρέπει οπωσδήποτε να νομοθετηθεί ότι δεν θα συνεπάγονται αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις, ώστε αυτό να μην αποτελέσει αντικίνητρο στην ορθή αναγραφή των πραγματικών εμβαδών όλων των ακινήτων».

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