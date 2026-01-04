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Ανακαίνιση κατοικιών με επιδότηση έως 90%: Ποιες εργασίες καλύπτονται - Οι δικαιούχοι
Ακίνητα
10:02 - 04 Ιαν 2026

Ανακαίνιση κατοικιών με επιδότηση έως 90%: Ποιες εργασίες καλύπτονται - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ευρείας κλίμακας παρέμβαση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την αναζωογόνηση του παλαιού οικιστικού αποθέματος, η κυβέρνηση προχωρά σε νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με επιχορήγηση που φτάνει έως και το 90% του κόστους των εργασιών.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι η επαναφορά χιλιάδων ανενεργών ακινήτων στην αγορά, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια ενοικίαση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο επίκεντρο τα «κλειστά» ακίνητα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες περίπου 750.000 κλειστών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, με την πρώτη φάση να αφορά 20.000 δικαιούχους. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα ένταξης όχι μόνο σε ακίνητα που παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον δύο έτη, αλλά και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια ιδιοκατοίκηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα ακίνητα που ήταν κλειστά θα πρέπει να κατοικηθούν ή να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ στις περιπτώσεις ιδιοκατοικούμενων κατοικιών απαιτείται η διατήρηση της χρήσης τους ως κύριας κατοικίας για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και γενικές εργασίες ανακαίνισης. Ενδεικτικά, επιδοτούνται:

  • αντικατάσταση κουφωμάτων
  • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
  • εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
  • θερμομόνωση ταράτσας ή εξωτερικών όψεων
  • τοποθέτηση τέντας
  • εργασίες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • ανακαίνιση δαπέδων, πλακιδίων, μπάνιου και κουζίνας
  • Ποσοστά επιδότησης και προσαυξήσεις

Η βασική επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% του επιλέξιμου κόστους. Προβλέπονται προσαυξήσεις:

  • +5% για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
  • +5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για οικογένειες με άτομα με αναπηρία
  • Με τις προσαυξήσεις αυτές, η κάλυψη της δαπάνης μπορεί να φτάσει στο ανώτατο όριο του 90%.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990
  • εμβαδόν κατοικίας έως 120 τ.μ.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν τίθεται ηλικιακός περιορισμός για τους αιτούντες, ενώ δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα ακίνητα από τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Με το νέο πρόγραμμα, η κυβέρνηση επιδιώκει αφενός να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και αφετέρου να βελτιώσει την ενεργειακή και λειτουργική ποιότητα παλαιών κτιρίων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος στέγασης για χιλιάδες νοικοκυριά. Το μέτρο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της κατοικίας, με έμφαση στη γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων και στην άμεση εφαρμογή.

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