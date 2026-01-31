ΠΟΜΙΔΑ: Θετικά τα μέτρα, αλλά δεν φτάνουν – Αιτήματα και στόχοι για το 2026

Στις θετικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για το στεγαστικό, αλλά και στα αιτήματα των ιδιοκτητών στάθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, κατά την ομιλία του στο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων που διεξήχθη το Σάββατο (31/1).

Ο κ. Παραδίας επεσήμανε – παρουσία πολλών κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου – ότι στις θετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνεται:

(α) η μείωση της φορολογίας στο 25% (από 35%),

(β) η εκλογίκευση των όρων αφορολόγητης εκμίσθωσης των κενών κατοικιών και όσων ήταν στη βραχυχρόνια μίσθωση,

(γ) τα νέα προγράμματα επιδότησης της λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών,

(δ) αλλά και η επερχόμενη καθιέρωση του «Πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών, που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργείας της αγοράς στις μισθώσεις κατοικιών προς όφελος όλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά μαζί με την έναρξη εφαρμογής από εφέτος της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της διάρκειας της μίσθωσης – μια ιστορική κυριολεκτικά εξέλιξη που άργησε 28 χρόνια, όπως είπε – αναμένεται να βγάλουν σταδιακά πολλές χιλιάδες κλειστά σπίτια στην αγορά των μισθώσεων κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, που είναι και το μοναδικό «κλειδί» για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών ενοικίων στις νέες μισθώσεις.

Στα θετικά ανέφερε ακόμη:

- Το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, με σημαντικές διατάξεις για τις κληρονομικές συμβάσεις, την απαλλαγή των κληρονόμων από τα «αυτόματα» χρέη των κληρονομουμένων, τις ιδιόγραφες διαθήκες και άλλες σημαντικές αλλαγές που εκσυγχρονίζουν ορθά ένα δίκαιο μετά από 80 χρόνια ισχύος του.

- Την πρόσφατη διετή παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας κτιρίου για κτίρια συνάθροισης κοινού κλπ. (έως 31.1.2028) και της τακτοποίησης αυθαιρέτων (έως 31.3.2028) που εισηγήθηκε ο υπουργός του Περιβάλλοντος. Προθεσμίες που αν ποτέ αφεθούν να λήξουν, θα έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες απαξίωσης της περιουσίας των πολιτών.

- Την παράταση στην προθεσμία ανακαίνισης των ανελκυστήρων, σε συνδυασμό με την απογραφή τους, η οποία θα δώσει την πραγματική εικόνα, και τις ρεαλιστικές νέες προθεσμίες υλοποίησης της.

- Τις αλλαγές στο πλαίσιο του ετήσιου καθαρισμού των οικοπέδων, όπου έχουμε εκλογίκευση των προθεσμιών και των προστίμων, αλλά και σημαντικές προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του νομικού πλαισίου.

- Τη δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής των ιδιοκτητών από δημοτικά τέλη κενών ακινήτων.

- Την ικανοποίηση εκ μέρους της ΑΑΔΕ σειράς δίκαιων διαδικαστικών αιτημάτων της ΠΟΜΙΔΑ που σχετίζονται κυρίως με τις διαδικασίες δηλώσεων των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακινήτων.

Ωστόσο, στα αρνητικά συγκαταλέγεται – όπως σημείωσε – σειρά δυσμενέστατων διατάξεων του νέου αυτοδιοικητικού Κώδικα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τον νέο δημοτικό «ΕΝΦΙΑ», το λεγόμενο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, με συντελεστή 1 ο/οο, τριπλάσιο δηλαδή του ΤΑΠ, που – όπως είπε – θα προβληματίσει ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές.

Πρόκειται – εξήγησε ο κ. Παραδιάς – για ένα νέο φόρο «από μια κυβέρνηση που σημαία της πολιτικής της ήταν μόνον οι μειώσεις φόρων», ο οποίος μέσω της παρακράτησης τέλους από το ενοίκιο, «θα δημιουργήσει αχρείαστα προβλήματα στις σχέσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών, και περαιτέρω φορολογικές συνέπειες σε βάρος και των δύο».

Δεύτερο αρνητικό που επεσήμανε, η επιβολή ενοικιοστασίου στα ιδιωτικά ακίνητα που ενοικιάζουν οι δήμοι, «με απίστευτες διατάξεις που παρατείνουν αναγκαστικά τις μισθώσεις στα 12 και στα 24 χρόνια, και ακόμη σε άλλα 12».

Τρίτο, η αναβίωση παλαιών οφειλών επ’ αόριστον, με δυνατότητα αναδρομικής επιβολής δημοτικών τελών από το χρόνο γένεσης της οφειλής, ήτοι από το 1958 για τα δημοτικά τέλη και από το 1993 για το ΤΑΠ.

Τέταρτο, οι τελεσιγραφικές 15ήμερες προθεσμίες για όλες τις διαδικασίες κήρυξης και αποζημίωσης στις δημοτικές απαλλοτριώσεις.

Ο κ. Παραδιάς εξήγησε:

«Οι νέες ρυθμίσεις, βάρη και περιορισμοί για την «πάταξη» στην ουσία, της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών, όπως η αυτόματη διαγραφή των κατοικιών που θα μεταβιβάζονται.

Η συνεχιζόμενη παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις, που κρύβει σοβαρούς κινδύνους παλινδρόμησης της οικονομίας σε ενοικιοστασιακές πρακτικές του πιο σκοτεινού παρελθόντος.

Η απαξίωση της αδόμητης περιουσίας των πολιτών και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει όσοι βρίσκονται σε διαδικασία ανοικοδόμησης, λόγω των προβλημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας που διαγνώστηκαν με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ και που απαιτούν άμεσες, δραστικές και προσεκτικά σχεδιασμένες νομοθετικές λύσεις.

Στις νέες διαδικαστικές υποχρεώσεις έρχεται ο Μ.Ι.Δ.Α. με υποχρεωτική συσχέτιση από τους ιδιοκτήτες και τους φοροτεχνικούς τους, των στοιχείων όλων των ακινήτων τους μεταξύ Κτηματολογίου, Ε9 και χρήσης τους, η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων κατοικιών από 1.4.2026 με σοβαρές συνέπειες για όλους όσους δεν καταφέρουν να βρουν άκρη στο νέο και ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο αυτό γρίφο, και η δήλωση και εν συνεχεία ανακαίνιση και καταχώρηση των ανελκυστήρων όλης της χώρας.»

Αυτά επιβεβαιώνουν – κατέληξε – την εικόνα ότι το τοπίο γύρω από την ιδιωτική «ακίνητη» περιουσία είναι ακριβώς το αντίθετο: μια συνεχής «κινούμενη άμμος» που κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει αύριο ή μεθαύριο.

«Κάθε νέος χρόνος, μας φέρνει νέους αγώνες… Γι΄αυτό η ΠΟΜΙΔΑ και τα στελέχη της είναι διαρκώς με «εφ’ όπλου λόγχη», 365 ημέρες κάθε χρόνο…», είπε χαρακτηριστικά.

Αφού τόνισε ότι η ιδιωτική ακίνητη περιουσία είναι το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας και άρα πρέπει να χαίρει σεβασμού, ο κ. Παραδιάς προχώρησε στους κυριότερους στόχους της ΠΟΜΙΔΑ.

Οι κυριότεροι στόχοι της ΠΟΜΙΔΑ για το 2026

Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Η επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κάθε ξενοίκιαστη κατοικία.

Η καθιέρωση του πιστοποιητικού φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών.

Η αποτροπή του απαράδεκτου τριπλασιασμού του ΤΑΠ με άλλο εύηχο όνομα.

Η αύξηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ στο 50%, λόγω ασφάλισης κάθε είδους κτιρίων

Ο τερματισμός της παρέμβασης στα μισθώματα της επαγγελματικής στέγης.

Η δυνατότητα διορθώσεων στα πλαίσια του ΜΙΔΑ χωρίς αναδρομικές χρεώσεις.

Η αποτροπή της περαιτέρω «πάταξης» της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ιδιαίτερα της απαξίωσης των καταλυμάτων λόγω μεταβίβασής τους.

Η θέσπιση κανόνων και εξαιρέσεων στην υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση ενοικίων ώστε να μην αποστερήσει άδικα ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από απαλλαγές και επιδόματα.

Η επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, ώστε να μην βγουν εκτός αγοράς

Η επιδότηση της αναβάθμισης των διατάξεων ασφάλειας των ανελκυστήρων των παλαιών πολυκατοικιών.

Τα θεσμικά αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ

Η διασφάλιση της νόμιμης οικοδομησιμότητας εντός και εκτός σχεδίου της χώρας.

Η μονιμοποίηση της δυνατότητας ευχερούς διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών και της τακτοποίησης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών του παρελθόντος.

Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της οριζοντίου ιδιοκτησίας, για να μην καταρρεύσουν οι πολυκατοικίες της χώρας μας.

Η θέσπιση της δυνατότητας του 51% των συνιδιοκτητών να λαμβάνουν όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χρήση και την αξιοποίηση των κάθε είδους ακινήτων.

Η ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών διατηρητέων ακινήτων να σώσουν τα κτίριά τους.

«Κλείνω τονίζοντας ότι η ΠΟΜΙΔΑ είναι σήμερα ο πλέον γνήσιος αντιπρόσωπος και εκφραστής της μεσαίας τάξης της χώρας μας, των ανθρώπων που κρατούν όρθια τη χώρα πληρώνοντας στην ώρα τους τους φόρους και τους λογαριασμούς τους, γι’αυτό και η στήριξή της είναι αυτονόητος παράγοντας επιβίωσης ολόκληρης της κοινωνίας», είπε καταληκτικά ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Παραδιάς.