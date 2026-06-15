Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Την έντονη αντίθεσή του στη διάταξη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που προβλέπει τη διαγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μετά από μεταβίβαση ακινήτου σε περιοχές όπου έχει ανασταλεί η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκφράζει ο Stama Greece, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο που δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων και πλήττει χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του κλάδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν στοχεύει σε περιπτώσεις παραβατικότητας ή καταστρατήγησης της νομοθεσίας, αλλά επηρεάζει ιδιοκτήτες οι οποίοι λειτούργησαν απολύτως νόμιμα, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στα ακίνητά τους. Όπως υποστηρίζεται, πρόκειται για πολίτες που συνέβαλαν στην αναβάθμιση περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επαναφέροντας στην οικονομική δραστηριότητα ακίνητα που παρέμεναν επί χρόνια ανενεργά ή εγκαταλελειμμένα.

Ο Stama Greece εκτιμά ότι, εφόσον εφαρμοστεί η διάταξη, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος. Όπως επισημαίνεται, η απώλεια αυτή δεν θα προκύπτει λόγω κάποιας παράβασης, αλλά εξαιτίας συνηθισμένων και απολύτως νόμιμων πράξεων, όπως μια κληρονομική διαδοχή, μια γονική παροχή ή μια αγοραπωλησία ακινήτου.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις που, κατά τον φορέα, θα έχει η ρύθμιση στην αξία των ακινήτων. Όπως υποστηρίζεται, η αφαίρεση του ενεργού ΑΜΑ μετά τη μεταβίβαση δημιουργεί ένα καθεστώς «πολιτών δύο ταχυτήτων», καθώς ένα ακίνητο που λειτουργεί νόμιμα ως βραχυχρόνια μίσθωση ενδέχεται να χάσει σημαντικό μέρος της εμπορικής του αξίας από τη στιγμή που ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα που ασκούνταν μέχρι τότε.

Παράλληλα, ο Stama Greece υπογραμμίζει ότι η πολιτεία φαίνεται να παραβλέπει τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι επενδύσεις στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες πρώην γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί ή αναξιοποίητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανακαινίστηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια και επανεντάχθηκαν στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της τουριστικής αξιοποίησης.

Ο φορέας επισημαίνει ακόμη ότι μεγάλο μέρος αυτών των ακινήτων δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως μόνιμες κατοικίες. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η κατάργηση του ΑΜΑ σε περίπτωση μεταβίβασης δεν θα οδηγήσει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση ούτε θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αντίθετα, εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος αρκετά από αυτά τα ακίνητα να οδηγηθούν εκ νέου σε αδράνεια ή απαξίωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιχειρήσεις διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανακαίνιση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία ακινήτων. Σύμφωνα με τον Stama Greece, η εφαρμογή της διάταξης δημιουργεί σοβαρή ανασφάλεια για τον κλάδο, καθώς σε περιπτώσεις θανάτου ιδιοκτήτη ή μεταβίβασης ενός ακινήτου, επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει κεφάλαια και χρόνο ενδέχεται να χάσουν αιφνιδιαστικά το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους χωρίς να προβλέπεται κάποιος μηχανισμός αποζημίωσης.

Ο σύνδεσμος καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη ρύθμιση και να προχωρήσει στην άμεση απόσυρσή της, υποστηρίζοντας ότι η μεταβίβαση ενός ακινήτου δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απώλειας ενός δικαιώματος που έχει αποκτηθεί και ασκηθεί νόμιμα. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θέτει ζητήματα ασφάλειας δικαίου και δημιουργεί αβεβαιότητα σε μια αγορά που έχει ήδη δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια.

Στην ανακοίνωσή του, ο Stama Greece ασκεί παράλληλα ευρύτερη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη βραχυχρόνια μίσθωση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί μία από τις πολλές παρεμβάσεις που, κατά την άποψή του, επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και γενικότερα την αγορά ακινήτων.

Ο φορέας απορρίπτει επίσης την άποψη ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί τη βασική αιτία της στεγαστικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση χιλιάδων ιδιοκτητών και επαγγελματιών δεν πρόκειται να αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Αντίθετα, εκτιμά ότι μια τέτοια πολιτική μπορεί να αποθαρρύνει νέες επενδύσεις, να μειώσει την εμπιστοσύνη στην αγορά και να δημιουργήσει νέα προβλήματα στον κλάδο των ακινήτων.