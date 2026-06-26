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Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις
08:10 - 26 Ιουν 2026

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βενεζουέλα παρέμεναν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αγνοούνταν την Πέμπτη, έπειτα από δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν περιοχές μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα Καράκας, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς στέγη.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας το βράδυ της Τετάρτης, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών – η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1900, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Η καταστροφή έπληξε μια χώρα ήδη εξαντλημένη από χρόνια οικονομικής κρίσης, η οποία έχει αφήσει τις υποδομές της ιδιαίτερα ευάλωτες και έχει δυσχεράνει σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την πρωτεύουσα και τις γειτονικές παράκτιες περιοχές.

Ο υπουργός Υγείας, Κάρλος Αλβαράδο, δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (25/6), σύμφωνα με το Reuters, ότι περίπου 235 νεκροί είχαν μεταφερθεί μέχρι τότε σε νοσοκομεία, χωρίς ωστόσο να δώσει συνολικό απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε ότι περίπου 200 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί, ενώ 250 κτίρια είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές ή είχαν καταρρεύσει.

Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές περιλαμβάνονται τουλάχιστον οκτώ νοσοκομεία, τα κεντρικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας και η πρεσβεία της Γαλλίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, δήλωσε ότι περίπου 70.000 οικογένειες στην πολιτεία Λα Γκουάιρα έχουν πληγεί.

«Ζώνη καταστροφής»

Η Λα Γκουάιρα, η παράκτια πολιτεία που συνορεύει με το Καράκας και φιλοξενεί το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

«Έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής», δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για την αποστολή βαρέος εξοπλισμού, ώστε να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Η ηλεκτροδότηση παρέμενε προβληματική σε τμήματα της πολιτείας, ενώ το αεροδρόμιο του Καράκας έκλεισε μετά τις ζημιές που υπέστη. Βίντεο από τον τερματικό σταθμό κατέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς τμήματα της ψευδοροφής κατέρρεαν.

Διασώστες και εθελοντές συνέχισαν να ερευνούν τα ερείπια μέχρι αργά τη νύχτα. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι η κρατική βοήθεια άργησε να φτάσει.

Η Γιαμιλέθ Χιμένες, κάτοικος της πόλης Λα Γκουάιρα, δήλωσε ότι ο 19χρονος γιος της παρέμενε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια της επταώροφης πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

«Είναι κάτω από τις πλάκες του κτιρίου και δεν υπάρχει μηχάνημα για να τον βγάλει», είπε η Χιμένες, της οποίας ο πατέρας είχε πεθάνει μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα.

Στην πόλη Λα Γκουάιρα, εθελοντές έσκαβαν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα, ενώ οικογένειες περίμεναν με αγωνία νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Στον αυτοκινητόδρομο Καράκας–Λα Γκουάιρα, πολίτες κατευθύνονταν προς τις πληγείσες περιοχές μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα, καλύπτοντας τα κενά που άφησε η αδυναμία των πρώτων σωστικών δυνάμεων να ανταποκριθούν στην έκταση της καταστροφής.

«Τα χάσαμε όλα. Δεν έχουμε ούτε φαγητό ούτε φάρμακα. Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα», δήλωσε ο 64χρονος ταπετσέρης Πέδρο Πέρες, ο οποίος είπε ότι έχασε τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και πλέον κοιμάται στον δρόμο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

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Πανικός και μαρτυρίες

Πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί, κατά τη διάρκεια δημόσιας αργίας. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν έντρομοι τα κτίρια και βγήκαν στους δρόμους, καθώς οικοδομές ταλαντεύονταν ή κατέρρεαν στο Καράκας και στις γειτονικές παράκτιες κοινότητες.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, η εικόνα θύμιζε ταινία τρόμου», δήλωσε η κάτοικος του Καράκας Μαρία Αλεχάνδρα, η οποία δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της.

Κοντά στο επίκεντρο, στη παραθαλάσσια πόλη Μορόν της πολιτείας Καραμπόμπο, σπίτια κατέρρευσαν, ενώ οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Περίπου 200 οικογένειες που κατοικούσαν σε συγκρότημα κατοικιών το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές προσπαθούσαν να διασώσουν όσα υπάρχοντα μπορούσαν, όπως στρώματα, τηλεοράσεις και πλυντήρια. Κάποιοι σχεδίαζαν να φιλοξενηθούν από συγγενείς, ενώ άλλοι περίμεναν να ανοίξουν κρατικά καταφύγια.

Η 47χρονη Ντένις Σεκέρα διηγήθηκε ότι η πεντάχρονη εγγονή της βοήθησε τον 79χρονο παππού της να βγει έγκαιρα από το σπίτι, ενώ η ίδια συνόδευε τη 70χρονη μητέρα της.

«Του έλεγε συνεχώς: "Παππού, βγες έξω, βάλε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σου", και τον οδήγησε στην αυλή. Δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο σπίτι. Περάσαμε τη νύχτα έξω και τώρα περιμένουμε βοήθεια», είπε.

Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα του USGS, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί σε χιλιάδες, ενώ υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000.

Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για την καταγραφή αγνοουμένων και κοινοποιήθηκε από στελέχη της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά.

Χώρες από όλο τον κόσμο προσφέρθηκαν να συνδράμουν, ακόμη και ορισμένες που διατηρούν τεταμένες σχέσεις με τη Βενεζουέλα, η οποία έχει βρεθεί επί δεκαετίες αντιμέτωπη με διεθνή απομόνωση, πολιτική καταστολή, οικονομική κατάρρευση και διπλωματικές πιέσεις.

Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι διεθνείς ομάδες διάσωσης αναμένονταν σύντομα στη χώρα και ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την υποστήριξή τους.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων, επιτρέποντας οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την αποστολή ομάδων διάσωσης και τη συνδρομή του Πενταγώνου στην αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου του Καράκας.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι ο οργανισμός συντονίζει τη διεθνή κινητοποίηση, επισημαίνοντας πως θα απαιτηθεί «μια τεράστια συλλογική προσπάθεια» σε μια χώρα όπου ήδη πριν από τον σεισμό 8 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα κάλεσε την κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι η επικοινωνία αποτελεί πλέον «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Η εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών Starlink ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες έως τις 25 Ιουλίου σε νέους και υφιστάμενους πελάτες στις πληγείσες περιοχές, ενώ εργάζεται για την εγκατάσταση επιπλέον τερματικών σταθμών στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες.

Στον ζωτικής σημασίας πετρελαϊκό τομέα της χώρας, ξένες ενεργειακές εταιρείες ανέφεραν ότι οι δραστηριότητές τους δεν έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές και ότι οι βασικές πετρελαϊκές υποδομές φαίνεται να έχουν γλιτώσει από σημαντικές ζημιές.

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