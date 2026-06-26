Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Το Elatos Resort στη Φωκίδα, μια επένδυση που πλέον προσεγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ομίλου Λάμψα, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα σε κορυφαίο προορισμό ορεινού τουρισμού και ευεξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της φετινής χρήσης, εκτιμώντας ότι, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τα αποτελέσματα του 2026 θα κινηθούν υψηλότερα από εκείνα του 2025.

«Η χρονιά εξελίσσεται ικανοποιητικά. Παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο η εκτίμησή μας είναι ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε, χαρακτηριστικά, η εκτελεστική πρόεδρος του Ομίλου Λάμψα, Χλόη Λασκαρίδη, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Περιορισμένος ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη διοίκηση, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επηρέασαν σημαντικά τη ζήτηση, καθώς οι επιπτώσεις στις κρατήσεις αποδείχθηκαν περιορισμένες. Αντίθετα, μεγαλύτερη πίεση εξακολουθεί να ασκεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μεταφέρονται στα αεροπορικά εισιτήρια.

Παράλληλα, στενά παρακολουθείται και η πορεία της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου. Μέχρι στιγμής, η αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος δεν έχει προκαλέσει ουσιαστικές μεταβολές στη ζήτηση, ωστόσο αποτελεί παράγοντα που παραμένει στο μικροσκόπιο της διοίκησης.

Την ίδια ώρα ενισχύεται η τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος χάνουν σταδιακά μέρος της δυναμικής τους, ενώ ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκέπτονται την Ελλάδα τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αποφεύγοντας τις υψηλές θερμοκρασίες και τον υπερτουρισμό των θερινών μηνών.

Οι πληρότητες συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ενώ οι τιμές παρουσιάζουν ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς η διοίκηση να δίνει ακόμη συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η βασική αγορά

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά για τον όμιλο. Όπως ανέφερε η διοίκηση, οι επαφές με τη Marriott και τα διεθνή δίκτυα κρατήσεων επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με μοναδικό ανασταλτικό παράγοντα το αυξημένο κόστος των υπερατλαντικών αεροπορικών ταξιδιών.

Elatos Resort: Το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα

Στο επίκεντρο, πάντως, του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται το Elatos Resort, το οποίο αναπτύσσεται στη Φωκίδα και αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες στα τέλη του 2027.

Η διοίκηση περιγράφει το έργο όχι ως ακόμη μία ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό ευεξίας δωδεκάμηνης λειτουργίας. Το σχέδιο προβλέπει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον και υπηρεσίες που φιλοδοξούν να καταστήσουν το θέρετρο ανταγωνιστικό απέναντι σε καταξιωμένους ορεινούς προορισμούς της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης.

Παράλληλα, το επενδυτικό κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Από τα περίπου 25 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, πλέον εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 35 εκατ. ευρώ, τόσο λόγω της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους όσο και εξαιτίας της απόφασης της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω τις υποδομές και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προτεραιότητα η ολοκλήρωση των υφιστάμενων έργων

Απαντώντας, παράλληλα, σε σχετική ερώτηση, η κ. Λασκαρίδη ξεκαθάρισε ότι ο όμιλος δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή νέες εξαγορές, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την αξιοποίηση ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στο μέλλον.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων το Elatos Resort, η ανακαίνιση του spa του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», οι αποφάσεις που αφορούν τη μελλοντική συνεργασία με τη Marriott, αλλά και η συμμετοχή του ομίλου στην ανάπτυξη του μεγάλου έργου Voria στο Μαρούσι.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και τα Athens Capital Suites, τα οποία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, έχουν πλέον ισχυροποιήσει τη θέση τους στην αγορά, καταγράφοντας υψηλές αξιολογήσεις από τους επισκέπτες και διαρκώς βελτιούμενες επιδόσεις.

Αύξηση εσόδων, υποχώρηση κερδοφορίας το 2025

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Λάμψα, ο οποίος περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία», «King George», «Athens Capital», «Athens Capital Suites», καθώς και τα «Hyatt Belgrade» και «Excelsior» στη Σερβία, αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 126,1 εκατ. ευρώ έναντι 122,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 36,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του λειτουργικού κόστους.