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Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες
Ακίνητα
12:50 - 29 Ιουν 2026

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Reporter.gr Newsroom
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Η οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε να κινείται ανοδικά τον Μάρτιο, με τις οικοδομικές άδειες να αυξάνονται κατά 22,3% και τον όγκο κατά 38% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήνα Μάρτιο 2026. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.697 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 568.908 m2 επιφάνειας και 2.569.307 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 22,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 38,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε 2.662 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 557.463 m2 επιφάνειας και 2.473.520 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 35,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.445 m2 επιφάνειας και 95.787 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2026, είναι 3,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.078 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.112.414 m2 επιφάνειας και 34.225.118 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,7%.

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Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 48,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 60,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2025. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 49,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 60,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 13:09
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