ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινστιτούτο ifo: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο – Ξεχωρίζει ο τομέας των υπηρεσιών
Ειδήσεις
11:27 - 24 Ιουν 2025

Ινστιτούτο ifo: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο – Ξεχωρίζει ο τομέας των υπηρεσιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το κλίμα μεταξύ των εταιρειών στη Γερμανία έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε σε 88,4 μονάδες τον Ιούνιο, από 87,5 μονάδες το Μάιο.

Στον τομέα της μεταποίησης, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε οριακά. Ενώ οι εταιρείες ήταν αισθητά πιο αισιόδοξες για τους επόμενους μήνες, η τρέχουσα επιχειρηματική απόδοση ήταν λιγότερο ευνοϊκή. Οι εταιρείες παραμένουν πολύ δυσαρεστημένες με τα βιβλία παραγγελιών τους.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή βελτίωση. Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους κάπως πιο θετικά και αύξησαν σημαντικά τις προσδοκίες τους. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Στον τομέα του εμπορίου, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε. Οι έμποροι ήταν πιο ικανοποιημένοι με την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και οι προσδοκίες τους ήταν λιγότερο απαισιόδοξες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο χονδρικό εμπόριο, ενώ το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα του λιανικού εμπορίου σημείωσε μικρή πτώση.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η ανοδική τάση του επιχειρηματικού κλίματος συνεχίστηκε. Οι προσδοκίες αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2022, αν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σκεπτικισμό. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση παρέμειναν αμετάβλητες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Θεοδωρικάκος: Πραγματοποιούμε αλλεπάλληλους ελέγχους ώστε μην υπάρχει κερδοσκοπία - Αναβαθμίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Πραγματοποιούμε αλλεπάλληλους ελέγχους ώστε μην υπάρχει κερδοσκοπία - Αναβαθμίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς
Ειδήσεις

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους
Ειδήσεις

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές
Ειδήσεις

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media
Ειδήσεις

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ