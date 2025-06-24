Ινστιτούτο ifo: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο – Ξεχωρίζει ο τομέας των υπηρεσιών

Το κλίμα μεταξύ των εταιρειών στη Γερμανία έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε σε 88,4 μονάδες τον Ιούνιο, από 87,5 μονάδες το Μάιο.

Στον τομέα της μεταποίησης, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε οριακά. Ενώ οι εταιρείες ήταν αισθητά πιο αισιόδοξες για τους επόμενους μήνες, η τρέχουσα επιχειρηματική απόδοση ήταν λιγότερο ευνοϊκή. Οι εταιρείες παραμένουν πολύ δυσαρεστημένες με τα βιβλία παραγγελιών τους.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή βελτίωση. Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους κάπως πιο θετικά και αύξησαν σημαντικά τις προσδοκίες τους. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Στον τομέα του εμπορίου, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε. Οι έμποροι ήταν πιο ικανοποιημένοι με την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και οι προσδοκίες τους ήταν λιγότερο απαισιόδοξες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο χονδρικό εμπόριο, ενώ το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα του λιανικού εμπορίου σημείωσε μικρή πτώση.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η ανοδική τάση του επιχειρηματικού κλίματος συνεχίστηκε. Οι προσδοκίες αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2022, αν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σκεπτικισμό. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση παρέμειναν αμετάβλητες.