Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 99.220.940,36 ευρώ σε 110.893 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025. Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών. 000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».