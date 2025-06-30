ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Εργασιακά
06:52 - 30 Ιουν 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Κατά την περίοδο από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 99.220.940,36 ευρώ σε 110.893 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025.
  • Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.
  • 000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
