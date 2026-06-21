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Ειδήσεις
14:00 - 21 Ιουν 2026

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ενώ το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο και αποτελεί βασικό θέμα του δημοσίου διαλόγου, την Τρίτη (16/6) πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας πρακτική άσκηση διαχείρισης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, με τη συμμετοχή των τελειόφοιτων δοκίμων υπαστυνόμων και παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.  

«Η βία είναι ένας εχθρός στην κοινωνία και η δική μας δουλειά είναι η καταπολέμηση και η αντιμετώπισή της», υπογράμμισε ο Υπουργός μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ενώ, αναφερόμενος στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, επεσήμανε ότι πρόκειται για θέμα που συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Τόνισε, δε, ότι η Πολιτεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς αποτελεί βασική προτεραιότητα να «προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα θύματα».

Μιλώντας στους μελλοντικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση προστασία του θύματος, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτελεί το πρώτο μέλημα των Αρχών σε κάθε σχετικό περιστατικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από εκείνη τη στιγμή που έχουμε ένα τηλέφωνο, μια είδηση ότι κινδυνεύει μια ζωή, κινητοποιούμε όλες τις δυνάμεις και φέρνουμε κοντά μας το θύμα».

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών και των θυμάτων, καθώς και στην ανάγκη άμεσου εντοπισμού του δράστη. Υπογράμμισε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας με τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη φροντίδα και προστασία των θυμάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εκπαίδευση των νέων αξιωματικών, τονίζοντας ότι οφείλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Όπως τους είπε, «καλείστε να οργανώσετε τις σκέψεις σας, τη γνώση σας και στη συνέχεια τη δράση σας για να γίνετε αποτελεσματικοί χειριστές τέτοιων ευαίσθητων περιστατικών».

Απολογισμός 2025: Πάνω από 20.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι κατά το προηγούμενο έτος οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν περίπου 22.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και προχώρησαν σε περισσότερες από 13.500 συλλήψεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την αυξημένη εμπιστοσύνη που δείχνουν τα θύματα προς την Αστυνομία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μια νίκη της κοινωνίας, μια νίκη της κοινωνικής ειρήνης και μια νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και τη δολοφονία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια είναι το ζητούμενο, το μεγάλο αγαθό αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών μέσω της εφαρμογής του νόμου.

Σημειώνεται πως η άσκηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών. Στόχος της ήταν η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Πού επικεντρώθηκε η άσκηση

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης, ο διοικητής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικός διευθυντής Λάζαρος Γιαννάκης, καθώς και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου, αστυνομική διευθύντρια Γεωργία Πατρωνούδη.

Πριν από την έναρξη της άσκησης, η προϊσταμένη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Δήμητρα Κατεχάκη, παρείχε στους εκπαιδευόμενους τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σεναρίων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκε ένα πλήρες επιχειρησιακό σενάριο υψηλής επικινδυνότητας, το οποίο περιλάμβανε όλα τα στάδια της αστυνομικής ανταπόκρισης. Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν η αρχική καταγγελία στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, η ενεργοποίηση της εφαρμογής Panic Button, η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, η διάσωση του θύματος, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η ιατρική τεκμηρίωση των τραυματισμών και η ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προανακριτικές ενέργειες, στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων όπως οι εφαρμογές Panic Button και Safe Youth, στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αστυνομικών υπηρεσιών, στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στην ιατρική τεκμηρίωση, καθώς και στα μέτρα προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Μέσα από τη βιωματική διάσταση της άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην πράξη τον ρόλο του αξιωματικού υπηρεσίας, των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του Κέντρου Επιχειρήσεων, των αστυνομικών πρώτης ανταπόκρισης και των προανακριτικών αρχών. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε η σημασία της άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αστυνομικής παρέμβασης.

Το βασικό μήνυμα της άσκησης ήταν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν εξαντλείται στη σύλληψη του δράστη, αλλά προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ασφάλειά του.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση του προσωπικού της, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων αξιωματικών, ώστε να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

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