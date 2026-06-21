«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες».

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 (ώρα 21:30) στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2025 (ώρα 21:00) στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 (ώρα 21:00) στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (2025).