Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Τη διαρκή επιβάρυνση των πολιτών από την ακρίβεια και την αδυναμία της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει ουσιαστικά, ανέδειξε σήμερα (20/6) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ειδικότερα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κ. Χρηστίδης χαρακτήρισε επικοινωνιακή διαχείριση την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας «PosoKanei», επισημαίνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για άλλη μια εφαρμογή όπως η «e-καταναλωτής», με σημαντικό κόστος για το Δημόσιο.

«Να σας πω πόσο κοστίζει η πλατφόρμα PosoKanei; 340.000 ευρώ. 340.000 ευρώ του ελληνικού λαού πάνε στα βαφτίσια του e-καταναλωτής σε “PosoKanei”. Εάν κάποιος από την κυβέρνηση ή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πληρώνει στο σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά και περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει το “Πόσο Κάνει” για να μάθει, είναι βαθιά νυχτωμένος», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεχιζόμενη υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, λέγοντας: «Επτά χρόνια από το “Καλάθι του Νοικοκυριού” μέχρι τις εξαγγελίες για το “Πόσο Κάνει”, έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία μόνη της παίρνει αποφάσεις, αυτοδύναμη, και η Ελλάδα είναι η τελευταία σε αγοραστική δύναμη».

«Γιατί διαρκώς στην Ελλάδα πληρώνουμε τον πληθωρισμό 10%, 20%, 30% παραπάνω από ό,τι πληρώνουν άλλες χώρες; Το βρεφικό γάλα είναι 30% πιο ακριβό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λειτουργεί καμία επιτροπή, η οποία να μπορεί να στηρίξει τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία διαδικασία», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας, τέλος, δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης σημείωσε ότι η παράταξη διαθέτει ιστορική διαδρομή, θεσμικό ρόλο και ισχυρή προοπτική για το μέλλον.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό. Είναι ένα κόμμα που έχει την πορεία του. Είναι ένα κόμμα θεσμικό. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πολύ μέλλον», τόνισε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «παράλογη και εντελώς άστοχη» την τοποθέτηση στελέχους του κόμματος Τσίπρα.