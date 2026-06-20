Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τίθενται από την Κυριακή (21/6) 35 διαμερίσματα της Γαλλίας, καθώς η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ενεργοποιεί το επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» λόγω του έντονου και παρατεταμένου καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το γαλλικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, ιδιαίτερα ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται στη γαλλική επικράτεια και αναμένεται να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη Γιορτή της Μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε αυτό το φόντο και υπό το βάρος των ακραίων καιρικών συνθηκών, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ στις εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής στα 35 διαμερίσματα που έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Παράλληλα, οι αρχές έδωσαν οδηγία να μη διατίθενται αλκοολούχα ποτά στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από κρατικούς φορείς στο πλαίσιο των εορτασμών της αυριανής ημέρας.

Οι γαλλικές αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες.

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