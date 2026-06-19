ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

Τον Μάιο του 2026, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διαμορφώθηκε στα 660.682 άτομα. Σε σχέση με τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 80.324 άτομα, δηλαδή πτώση 10,8%, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026 η μείωση ανήλθε σε 76.943 άτομα ή 10,4%.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί ιστορικά χαμηλό επίπεδο για μήνα Μάιο, με τη μείωση να χαρακτηρίζεται ως η ισχυρότερη των τελευταίων ετών σε ετήσια βάση.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, 373.042 άτομα (56,5%) παραμένουν στο μητρώο για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 287.640 άτομα (43,5%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από έναν χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ανέργων, οι γυναίκες ανέρχονται σε 441.984 άτομα (66,9%) και οι άνδρες σε 218.698 άτομα (33,1%). Η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό, με 185.722 ανέργους (28,1%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με 315.685 άτομα (47,8%).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία εμφανίζουν τους υψηλότερους αριθμούς εγγεγραμμένων ανέργων, με 226.352 (34,3%) και 134.219 άτομα (20,3%) αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Μάιο του 2026 ανήλθαν σε 110.856 άτομα. Από αυτούς, η πλειονότητα αφορά κοινούς ανέργους και λοιπές κατηγορίες, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό αφορά εποχικούς εργαζόμενους του τουρισμού.

Σε σχέση με τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε μείωση 15.877 επιδοτούμενων ανέργων (12,5%), ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026 η πτώση έφτασε τις 51.626 άτομα (31,8%). Οι γυναίκες στους επιδοτούμενους ανέργους αποτελούν την πλειονότητα, με 63.443 άτομα (57,2%).