Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων κατέγραψαν οι διωκτικές αρχές, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα μέσα Ιουνίου, οδηγώντας στην εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν γυναίκες από το εξωτερικό για σεξουαλικούς και οικονομικούς σκοπούς.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε πέσει θύμα trafficking. Η καταγγέλλουσα επικοινώνησε με τις Αρχές μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112 και, έπειτα από την παρέμβαση των αστυνομικών, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην έναρξη εκτεταμένης έρευνας για τη δράση οργανωμένου δικτύου.

Σημειώνεται ότι η έρευνα, που διήρκεσε αρκετούς μήνες, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της αμερικανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI). Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής, προσελκύοντάς τες με ψευδείς υποσχέσεις για εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μετά την άφιξή τους στη χώρα οι γυναίκες βρίσκονταν αντιμέτωπες με ένα καθεστώς ελέγχου και εξάρτησης. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τους χρέωναν τα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης, δημιουργώντας τεχνητά οικονομικά βάρη, τα οποία απαιτούσαν να εξοφληθούν μέσω της παροχής ερωτικών υπηρεσιών.

Οι επαφές με πελάτες φέρεται να οργανώνονταν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ερωτικών γνωριμιών, ενώ οι μετακινήσεις των γυναικών προς ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στην Αττική πραγματοποιούνταν υπό την εποπτεία μελών του κυκλώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δραστηριότητές τους παρακολουθούνταν συστηματικά, ενώ τα έσοδα από την εκμετάλλευσή τους ελέγχονταν από τα μέλη της ομάδας.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα, δύο αλλοδαπούς ηλικίας 27 και 19 ετών και μία 31χρονη αλλοδαπή. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί, κατά περίπτωση, δικογραφίες για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν επιπλέον στοιχεία που συνδέουν τους συλληφθέντες με ξεχωριστή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι εμπλεκόμενοι αποθήκευαν διάφορα είδη ναρκωτικών σε κατοικίες που χρησιμοποιούσαν και στη συνέχεια τα διοχέτευαν στην παράνομη αγορά, ενώ μέρος των ουσιών φέρεται να κατέληγε και στις γυναίκες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους.

Στις κατ’ οίκον έρευνες και στους υπόλοιπους χώρους που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων MDMA, μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, δισκία ecstasy, κάνναβη και ψυχοτρόπα μανιτάρια. Παράλληλα κατασχέθηκαν εξοπλισμός επεξεργασίας και συσκευασίας ουσιών, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα, αποδεικτικά χρηματικών μεταφορών και μετρητά.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προχώρησαν στην παροχή προστασίας και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τρεις γυναίκες που φέρονται να υπήρξαν θύματα του κυκλώματος, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή διευκόλυναν τη δράση του δικτύου.