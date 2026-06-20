Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Το Ιράν σχεδιάζει να καταθέσει επίσημη καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική του ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες) και της έντασης στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, η εθνική ομάδα του Ιράν μετακινείται από το Μεξικό για τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές αρχές απαιτούν από την αποστολή να εισέρχεται στη χώρα εντός 24 ωρών πριν από κάθε αγώνα και να αναχωρεί την ίδια ημέρα μετά τη λήξη του, γεγονός που οδήγησε τον ομοσπονδιακό προπονητή Αμίρ Γκαλενοεΐ να χαρακτηρίσει το Ιράν ως την «πιο καταπιεσμένη» ομάδα της διοργάνωσης.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δεν συνάδουν με την αρχή της παροχής ίσων συνθηκών για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες και ενδέχεται να επηρεάσουν την αγωνιστική τους προετοιμασία», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομοσπονδία σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (19/6), γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να διαμαρτυρηθεί επισήμως στη FIFA.

Από την πλευρά της, η FIFA δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Άντριου Τζουλιάνι, διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Telegraph ότι θα ήταν ανοιχτός σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων εισόδου της ιρανικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην ομάδα του Ιράν να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη χώρα γύρω από τις ημερομηνίες των αγώνων της.

«Κοιτάξτε, όλα είναι δυναμικά και μπορούν να συζητηθούν. Θέλουμε ασφαλώς να διασφαλίσουμε δίκαιο ανταγωνισμό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι’ αυτόν τον λόγο όλοι οι προπονητές της ομάδας έχουν λάβει τη βίζα τους και έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στη χώρα», δήλωσε στο Σιάτλ, ενόψει του αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία.

«Ο πρόεδρος θέλει να διασφαλίσει ότι η διοργάνωση θα διατηρήσει την αγωνιστική ισορροπία, ενώ παράλληλα θα αποτρέψει την είσοδο κακόβουλων παραγόντων στη χώρα. Αυτό το έχουμε πετύχει, ενώ απομένει ακόμη ένας μήνας μέχρι το τέλος της διοργάνωσης».

Ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

Ο προπονητής Γκαλενοεΐ υποστήριξε από την πλευρά του ότι η κατάσταση αυτή επηρέασε την ομάδα του στην ισοπαλία 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία.

«Σύμφωνα με το πλάνο του τεχνικού επιτελείου, η εθνική ομάδα έπρεπε να μεταβαίνει στην πόλη διεξαγωγής των αγώνων δύο ημέρες πριν από κάθε αναμέτρηση, ώστε να επιτυγχάνει τη βέλτιστη αγωνιστική και φυσική κατάσταση, και στη συνέχεια να επιστρέφει στη βάση της την επομένη του αγώνα», ανέφερε η ομοσπονδία.

«Ωστόσο, για τον εναρκτήριο αγώνα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, το συγκεκριμένο αίτημα δεν εγκρίθηκε».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν προληπτικές ρυθμίσεις ασφαλείας που συμφωνήθηκαν από κοινού με το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στον 7ο όμιλο απέναντι στην Αίγυπτο στις 27 Ιουνίου στο Σιάτλ.

«Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στη χώρα μία ημέρα πριν από τον αγώνα, δηλαδή την παραμονή της αναμέτρησης. Θα της ζητείται να αναχωρεί την ημέρα που ολοκληρώνεται ο αγώνας, δηλαδή το ίδιο βράδυ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε απάντηση ηλεκτρονικού ερωτήματος του Reuters.

«Επαναλαμβάνω ότι ο πρόεδρος θέλει να διασφαλίσει πως η προσοχή θα παραμείνει σε όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας είναι να εξασφαλίζεται ότι όλα είναι ασφαλή και προστατευμένα, όχι μόνο γύρω από τα στάδια, αλλά και στις βάσεις των ομάδων και στους χώρους προπόνησης».