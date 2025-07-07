ΔΥΠΑ: Λήγει στις 18/7 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων που θα επιχορηγήσει με 14.800 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι, με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου.

Η δράση απευθύνεται σε 850 ανέργους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, 18-60 ετών και αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στις 5 επιλέξιμες περιοχές της δράσης.

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα 12.580.000 ευρώ.