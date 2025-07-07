Eurostat: Μείωση 0,7% των λιανικών πωλήσεων το Μάιο στην ευρωζώνη

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος λιανικών πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,7% στην ευρωζώνη το Μάιο του 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,8% το Μάιο στην ευρωζώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurostat δεν δημοσίευσε στοιχεία Μαΐου για την Ελλάδα.

Μηνιαία σύγκριση ανά τομέα λιανικού εμπορίου και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ το Μάιο του 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ο όγκος του λιανικού εμπορίου

μειώθηκε για τα τρόφιμα , τα ποτά και τον καπνό κατά 0,7%,

, τα και τον κατά 0,7%, μειώθηκε για τα μη διατροφικά προϊόντα (εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων) κατά 0,6%,

(εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων) κατά 0,6%, μειώθηκε για τα καύσιμα αυτοκινήτων σε εξειδικευμένα καταστήματα κατά 1,3%.

Ετήσια σύγκριση ανά τομέα λιανικής πώλησης και ανά κράτος μέλος

Στην ευρωζώνη, το Μάιο του 2025, σε σύγκριση με το Μάιο του 2024, ο όγκος του λιανικού εμπορίου