Δεκαπέντε νέοι τεχνίτες, απόφοιτοι της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) ΔΥΠΑ Ελευσίνας, εντάχθηκαν στο δυναμικό των Ναυπηγείων

Παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Νίκης Κεραμέως, και του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη, ο Πρόεδρος της ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας, υποδέχθηκε 15 νέους εργαζόμενους, αποφοίτους της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) ΔΥΠΑ Ελευσίνας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Οι προσλήψεις αυτές υλοποιήθηκαν μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα ναυπηγεία. Αναδεικνύουν τόσο τον ουσιαστικό ρόλο της τεχνικής εκπαίδευσης στη στήριξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όσο και την ανάγκη συνέργειας ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με έμφαση στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης.

Σε σύντομο χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε τα εξής: «Το 2019 η ανεργία ήταν στο 17,8%. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, η ανεργία είναι στο 7,9% και έχουμε πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες τώρα, γιατί πλέον έχουμε εισέλθει σε αυτό που λέμε τον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας και άρα πρέπει να κινηθούμε ακόμα πιο στοχευμένα, ακόμα πιο μεθοδικά και σε ακόμη μεγαλύτερη όσμωση με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες της. Και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ακούγοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προετοιμάζουμε τα παιδιά για αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Ελπίζω πραγματικά αυτό το πρόγραμμα να αποτελέσει παράδειγμα και για πολλές άλλες επιχειρήσεις, τις οποίες, και μέσα από αυτή την εκδήλωση, τις καλούμε να μας επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους, να μας πουν τι ακριβώς χρειάζονται στην αγορά εργασίας, για να έρθουμε εμείς, ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ως Υπουργείο Εργασίας, να βοηθήσουμε ακριβώς να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX, και Πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος, κ. Πάνος Ξενοκώστας, υποδεχόμενος την κυρία Κεραμέως και τον κ. Πρωτοψάλτη, τόνισε ότι «η ένταξη 15 νέων επαγγελματιών στην οικογένεια της ONEX, μέσω της ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ Ελευσίνας, είναι η απόδειξη πως όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με όραμα και σχέδιο, τότε οι αριθμοί αποκτούν πρόσωπο και η ναυπηγική βιομηχανία αποκτά μέλλον».

«Τα ναυπηγεία», επεσήμανε ο κ. Ξενοκώστας, «είναι οι άνθρωποί μας και σε αυτούς επενδύουμε από την πρώτη ημέρα, καθημερινά. Στόχος μας είναι η οικογένεια της ΟΝΕΧ να μεγαλώσει έτι περαιτέρω, και θα το κάνουμε. Συνεπώς, δεν επενδύουμε απλώς σε δεξιότητες. Επενδύουμε σε ανθρώπους, σε νέα μυαλά και χέρια που θα αναλάβουν την ευθύνη της επόμενης μέρας στα ναυπηγεία μας, και αυτό γιατί οι ανάγκες του κλάδου μας για εξειδικευμένο προσωπικό είναι άμεσες και αυξανόμενες. Η συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνιτών, εκπαιδευμένων με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις της βιομηχανίας. Στηρίζουμε με πράξεις την απασχόληση και τη ναυπηγική αναγέννηση που χτίζεται βήμα-βήμα. Και γι’ αυτό, κάθε νέα θέση εργασίας δεν είναι για εμάς αριθμός, αλλά ψήφος εμπιστοσύνης στο μέλλον της ελληνικής ναυπηγικής τεχνογνωσίας.»

Ο κ. Ξενοκώστας, εξάλλου, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυρία Νίκη Κεραμέως καθώς και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, για την αγαστή, όπως είπε, συνεργασία.

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, τέλος, σε σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε τα εξής: «Είναι μεγάλη χαρά, την τελευταία μου ημέρα ως Διοικητής της ΔΥΠΑ, να βλέπω τα απτά αποτελέσματα άλλης μίας δράσης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που απαντά άμεσα στις ανάγκες της οικονομίας. Να βλέπω τους μαθητές μας να αποφοιτούν, να αποκτούν δουλειές και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, είναι η πιο ισχυρή επιβεβαίωση ότι οι πολιτικές μας φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε, από όποια θέση και αν υπηρετούμε, με την ίδια προσήλωση στον άνθρωπο και το μέλλον της χώρας μας».