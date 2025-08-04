Κεραμέως: Ετήσια αύξηση 81% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το πρώτο εξάμηνο

«Εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δείχνουν τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025», σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως τη Δευτέρα (4/8).

Ολόκληρη η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας:

« Εργασία με διαφάνεια και έλεγχο – τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025 δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

- +81% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 - +110% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Τουρισμό: • +855% στο εξάμηνο • +800% μόνο τον Ιούνιο

Σημαντικές αυξήσεις και σε άλλους βασικούς κλάδους: • Λιανεμπόριο: +111% (εξάμηνο) | +146% (Ιούνιος) • Βιομηχανία: +77% (εξάμηνο) | +68% (Ιούνιος) • Εστίαση: +115% (εξάμηνο) | +226% (Ιούνιος)