Κεραμέως: Ετήσια αύξηση 81% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το πρώτο εξάμηνο

Ολόκληρη η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας:
« Εργασία με διαφάνεια και έλεγχο – τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025 δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:
- +81% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024
- +110% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Τουρισμό:
• +855% στο εξάμηνο
• +800% μόνο τον Ιούνιο
Σημαντικές αυξήσεις και σε άλλους βασικούς κλάδους:
• Λιανεμπόριο: +111% (εξάμηνο) | +146% (Ιούνιος)
• Βιομηχανία: +77% (εξάμηνο) | +68% (Ιούνιος)
• Εστίαση: +115% (εξάμηνο) | +226% (Ιούνιος)
Η Ψηφιακή Κάρτα δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο. Είναι ασπίδα για τον εργαζόμενο και μοχλός διαφάνειας στην αγορά εργασίας».