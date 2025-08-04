ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Ετήσια αύξηση 81% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το πρώτο εξάμηνο
Εργασιακά
21:03 - 04 Αυγ 2025

Κεραμέως: Ετήσια αύξηση 81% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δείχνουν τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025», σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως τη Δευτέρα (4/8).

Ολόκληρη η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας:

« Εργασία με διαφάνεια και έλεγχο – τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025 δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:
- +81% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024
- +110% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Τουρισμό:
• +855% στο εξάμηνο
• +800% μόνο τον Ιούνιο
Σημαντικές αυξήσεις και σε άλλους βασικούς κλάδους:
• Λιανεμπόριο: +111% (εξάμηνο) | +146% (Ιούνιος)
• Βιομηχανία: +77% (εξάμηνο) | +68% (Ιούνιος)
• Εστίαση: +115% (εξάμηνο) | +226% (Ιούνιος)
Η Ψηφιακή Κάρτα δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο. Είναι ασπίδα για τον εργαζόμενο και μοχλός διαφάνειας στην αγορά εργασίας».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση Παπασταύρου με Επιτετραμμένο των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με Επιτετραμμένο των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Πολιτική

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία
Πολιτική

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία

Κεραμέως: Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε
Πολιτική

Κεραμέως: Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε

Προς τι ο πανικός για την τετραήμερη εργασία;
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Προς τι ο πανικός για την τετραήμερη εργασία;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ