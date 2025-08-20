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Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο
Εργασιακά
16:14 - 20 Αυγ 2025

Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 795.588 άτομα. 

Από αυτά 426.724 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 282.275 άτομα (ποσοστό 35,5%) και 159.424 άτομα (ποσοστό 20,0%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.948 άτομα, από τα οποία οι 104.211 (ποσοστό 93,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.287 (ποσοστό 38,1%) και οι γυναίκες σε 68.661 (ποσοστό 61,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.984 (ποσοστό 85,6%) είναι κοινοί, 1.734 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 6.737 (ποσοστό 6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 950 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.486 (ποσοστό 5,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 57 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

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